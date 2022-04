A nadie de este mundo debo dar cuenta de mis actos más que a mi esposa, y eso no por obligación o por deber, sino por puro amor, que es la razón más pura para explicar cualquier acción. Hoy, sin embargo, quizás habrá alguien que me preguntará por qué traigo manchada la yema del dedo pulgar de la mano derecha. Le diré que así la traigo porque fui a votar. No le comentaré que voté por que AMLO se vaya ...