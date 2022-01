Al principio de la pandemia los médicos no tenían insumos como cubrebocas y batas quirúrgicas. Particulares nos sumamos a los esfuerzos por conseguir y donar materiales a hospitales. Hubo quien me dijo que las instituciones tenían que resolver por su cuenta. No lo creo. Todos somos responsables. Responsables de exigirles a las instituciones y de aportar nuestra parte.

Hace un rato, en un evento privado, escuché cantar a un joven que no había tenido la oportunidad de ver en persona. Ya me habían dicho que el chico era una maravilla, y había visto pedazos de videos, pero no estaba preparada para la voz y el estilo que presencié. ¡Mis respetos!

Le comenté a un amigo mi sorpresa renovada ante el talento que existe en Saltillo y el amigo respondió lo que tantas veces he escuchado. “Es que aquí no hay apoyo”. Y sí, es verdad que no hay suficiente apoyo de parte de las instituciones.

Un día, en una reunión de artistas de distintas disciplinas, una cantante comentó la falta de apoyo al arte y la cultura. Lo creo. Según he escuchado de todos y de todo el mundo, las instituciones jamás han sido suficientes. Pienso que dichas instituciones están al servicio de la comunidad y no pueden resolver todo. Sirven para concentrar esfuerzos o apoyar los esfuerzos de los particulares, quienes también trabajamos para sacar adelante el apoyo y la difusión del arte y de la cultura, así como a veces para aportar suministros médicos.

Hay mucho por considerar y hacer, pero mientras, si tienes oportunidad de escuchar a Rob Dyeet... ¡te lo recomiendo!