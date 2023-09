Asuntos económicos importantes y determinantes para Coahuila

Entre toda la información económica del momento hay tres asuntos que serán determinantes para Coahuila, tanto en el corto como en el largo plazo, y estos son, en primer término, las oleadas de migrantes; en segundo, la huelga de trabajadores automotrices en Estados Unidos; y el tercero, Tesla retrasa la apertura de su planta en Nuevo León hasta 2027. En todos los casos, hay riesgos importantes para nuestro estado, ya que se tendrán que cambiar los planes que se tenían, o al menos la configuración original del futuro “deseado y posible” que se había planteado para la nueva administración estatal.

Las noticias sobre migrantes en grandes números han llamado la atención de propios y extraños, pues nuevamente esta semana llegaron en un solo tren cuatro mil de ellos. En Piedras Negras ya hay 10 mil más que esperan la posibilidad de cruzar al vecino país del norte. Esto es un problema porque apoyarlos y desde luego, el proceso de atención que requieren cuesta mucho, y en estos momentos de escasez de dinero por parte del gobierno del estado, genera retrasos en la entrega de documentos, carencia de espacios para su espera, y desde luego, una falta de estrategias de higiene para atender una cantidad tan grande de personas que no tienen viviendas, y mucho menos algo tan simple, como dónde llevar a cabo sus necesidades fisiológicas. En el caso económico, los tráileres con mercancía de exportación están tardando más de 12 horas en cruzar incrementando los costos de logística, porque en las aduanas norteamericanas hay temor a que la horda migrante pueda entrar a la fuerza. Ya se cerró el puente internacional número 1, y los retrasos en las mercancías se siguen acumulando, generando pérdidas para las empresas a ambos lados del Río Bravo. También se han incrementado los delitos menores porque no todos los migrantes tienen los mismos valores personales, y desde luego, tienen necesidades diferentes. Ante la imposibilidad de cruzar rápidamente, un porcentaje indeterminado de ellos, ya no tiene recursos para comer, por lo que toman el camino fácil y asaltan o cometen delitos simples para conseguir dinero y con ello poder mantener su travesía. Muy complicado si se toma en cuenta que los centros de reclusión en Ciudad Acuña y Piedras Negras están abarrotados de delincuentes extranjeros. Esto complica más las cosas para ellos porque una vez fichados, sus posibilidades de cruzar “al gabacho” son casi cero. El problema principal es que no hay quién se haga cargo del asunto de manera integral, pues si bien es un asunto migratorio y corresponde al gobierno federal su solución, la verdad es que cuando el problema ya está en las fronteras, no hay quien lo solucione. Los estados fronterizos deberían tener un instituto migratorio para llevar un control de este fenómeno que nos aqueja y que cambiará la dinámica poblacional del estado en el corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Presupuesto sin fundamento

El segundo asunto de gran importancia en este momento para Coahuila es la huelga del sindicato de trabajadores automotrices (UAW) que desde el jueves pasado tiene a los fabricantes de autos más importantes de la unión americana en jaque. Ford, GM y Stellantis, en algunas de sus plantas, no en todas porque así fue planeada la huelga, no tienen actividad productiva desde el jueves pasado, y hoy a la media noche se podría extender el cierre si no hay un acuerdo entre las partes. El sindicato pide un aumento de sueldos del 40 por ciento, dejemos de lado si es justo o no, sino los efectos que habrá para nuestro estado, que ya empieza a sentir algunos de ellos, a pesar de que hay quienes dicen que no pasará nada, lo que no es correcto. Cabe recordar que la actividad automotriz en nuestro estado es dependiente de Estados Unidos, sobre todo en los autos que son exportados y que se venden y se pagan allá. Ya el viernes pasado la huelga ocasionó que dos empresas de nuestra región tuvieran serios problemas para pagar la nómina, porque el dinero viene de allá. A muchos comentaristas se les olvida que en México estas empresas no facturan, por lo que las transferencias dependen de sus contrapartes norteamericanas que están cerradas al día de hoy. Tome en cuenta lo siguiente, si la huelga se prolonga, no habrá producción, las ventas van a bajar y el efecto inmediato a nuestra región será que no habrá dinero para las empresas que tienen estos esquemas operativos. Si la semana pasada hubo sólo dos empresas, mañana que la huelga se extienda a más plantas y centros administrativos automotrices, empezaremos a ver a proveedores no recibir pagos, y algunas fábricas empezarán a sufrir por falta de efectivo. Mi preocupación no es la producción, es la administración de las empresas en Estados Unidos. Para nuestra región es un punto importante pero no es tan positivo como parece. Hay quienes han dicho que una parte de esa producción se podría venir a México. Sí es cierto, pero tendríamos que hacer adaptaciones a las líneas de producción, incrementar los pedidos a proveedores que no sabemos si podrán cumplir con la nueva demanda, se necesitarán más trabajadores que tendrán que ser capacitados, en conclusión, tomará tiempo hacer todas estas transiciones como para poder generar beneficios en el corto plazo, es más, seis meses sería poco para llevar a cabo lo anterior y en ese tiempo ya se habría arreglado el problema, es casi un hecho. Hay que empezar a ver que ya hay problemas, los flujos monetarios de las empresas de Estados Unidos a las subsidiarias mexicanas empiezan a detenerse.

Finalmente, Tesla, la empresa automotriz del magnate Elon Musk ya definió que será hasta 2027 cuando inicie operaciones la megaplanta que se construirá en Nuevo León. El retraso se debe a un cambio de estrategia que se dio en marzo de este año, que no se comunicó a las autoridades mexicanas hasta hace apenas unos días, las razones no se han dicho. Toda la especulación que se generó en nuestro territorio tendrá efectos negativos más extensos sobre la economía de la región. Para empezar toda la especulación que se llevó a cabo en meses recientes con el valor de los terrenos y viviendas se mantendrá vigente por largo tiempo (los tres años de retraso), afectando el poder adquisitivo de compradores principalmente y encareciendo la región por una larga temporada. Esto generará que haya vendedores que estén dispuestos a no vender hasta que Tesla comience a construir, haciendo que el valor de la tierra suba todavía más. Como podemos ver, esta noticia no tendrá efectos positivos más que para unos cuantos. Lo único bueno es que se tendrá más tiempo por parte de las autoridades gubernamentales para dar solución a la falta de infraestructura y transporte para esa área del estado y para generar un desarrollo de viviendas bien organizado. Nuestra esperanza de proveeduría tendrá que esperar hasta 2027, al igual que los recursos que esa planta generaría en impuestos para nuestro estado. Habrá que pensar mejor las estrategias fiscales, al menos eso dicen los otros datos.