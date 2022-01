‘Café con aroma de mujer’ y ‘Rebelde’: ¿pero qué necesidad?

La primera semana del 2022 los dos títulos más populares en la plataforma de Netflix-México corresponden a dos series basadas en telenovelas exitosas de décadas pasadas.

El primero es “Café con aroma de mujer”, refrito de la telenovela colombiana de 1994 protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker que pasó de ser un fenómeno nacional en su país a uno internacional que labró el terreno para que otro proyecto de su autor, Fernando Gaitán, que no sólo lo sobrepasara sino que, hablando de Netflix, cuando menos no solo en el último mes, sino LO QUE VA DE LA PANDEMIA, ha mantenido a la producción original colombiana en entre las diez series o películas más populares solo variando de sitio: “Yo soy Betty la fea” (2000).

Como “Betty ...”, “Café con aroma de mujer” replicó en sus primeras transmisiones los éxitos de audiencia tanto en Estados Unidos a través de Telemundo como en México por TV Azteca; esta última, teniendo sus derechos de transmisión y reproducción, aprovechó la licencia para hacer su versión mexicana que en el 2001 se conoció como “Cuando seas mía” teniendo a Silvia Navarro y Sergio Basañez como su pareja protagónica; en el 2007, cuando los derechos fueron adquiridos por Televisa el café se convirtió en tequila en “Destilando amor”, donde Angélica Rivera dio su propia identidad a otra “Gaviota” en terrenos tapatíos y Eduardo Yañez hizo lo propio con el galán Sebastián para en el 2021, regresar los derechos a Telemundo en Estados Unidos.

Con nuevos productores, y ya con Fernando Gaitán fallecido, la más reciente versión de “Café ...” tiene una pareja protagónica que a diferencia de todas las antes mencionadas, a pesar de que han tenido éxitos en el género de la telenovela desde la Gaviota más reciente, Laura Londoño (“La ley del corazón”) hasta el galán cubano William Levy, no generaron la química ni el arrastre suficiente en los Estados Unidos el año pasado durante las transmisiones en Estados Unidos lo cual contrasta con lo sucedido en México y otros países hispanoparlantes donde le telenovela hoy transformada en serie ha causado sensación y por lo mismo Levy no dudó en aparecer en días pasados con su respectiva barba “de pandemia” para agradecer a todos los que la han hecho un éxito.

Lo que un servidor se pregunta al ver los primeros capítulos es si no se estará revolcando en su tumba el gran Fernando Gaitán si tomamos en cuenta que este proyecto se originó, principalmente, para quitarle a Colombia la imagen negativa a nivel internacional que le estaba dando el narcotráfico y el crimen organizado al contar una historia de telenovela tradicional alrededor de otro producto más noble de aquel país sudamericano, el café, y que en su nueva versión, desde su primer capítulo, se hable de secuestros, lavado de dinero y demás eso sin contar los cambios o adaptaciones a la actualidad que nada tienen que ver con el encanto de la versión original.

Eso en cuanto a “Café ...” pero qué tal con lo que es una especie de continuación de “Rebelde”, el fenómeno juvenil en telenovela y musical del año 2004 en Televisa. No entendemos el punto de hacer un serial que ha sido mal repetido (“Like, la leyenda””) o mejor adaptado (“Élite”). No like.

