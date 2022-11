Sin café amargo por la mañana, dudo que exista el mundo. No puedo imaginarme el mundo –mi mundo–, sin despertar y no beber varias tazas de café expreso. Ya luego cambiaré a tazas con café un poco más ligeras, pero de entrada y para que duela el gaznate y el universo gire y funcione, tres o cuatro tazas de café expreso: rudo, negro, lo más oscuro posible. Sí, donde no se vea jamás el fondo de la taza. ...