Se busca un héroe

Omar García Harfuch, candidato al Senado por la Ciudad de México de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó en un encuentro ciudadano sus propuestas de seguridad y defendió la estrategia de nacional de atender a las causas.

Señaló que la frase “abrazos, no balazos” no significa que no se detendrá a los delincuentes, sino que no habrá guerra sin cuartel que afecte a la población civil. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su sexenio no ha habido daños colaterales como en el gobierno de Felipe Calderón.

