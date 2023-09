‘Cassandro’ y la temporada de premios

Con la llegada del otoño en el hemisferio norte occidental se inició además de manera oficial la temporada de estrenos de películas consideradas a premios a lo mejor en cine del 2023.

El estreno de streaming al que le tocó inaugurar esta temporada, como bien se informó en estos espacios el fin de semana pasado, fue el de la biopic “Cassandro”, la cual protagoniza el actor mexicano Gael García Bernal dándole vida no sólo al primer luchador exótico abiertamente homosexual de nuestro país, sino al primero que no aceptó dentro de este negocio ser siempre el perdedor, sino que tenía todo para también ser ganador en uno o varios encuentros llegando en su mejor momento a enfrentar incluso al herederp de la leyenda de este deporte, el Hijo del Santo, quien aparece como él mismo en la historia.

Debo confesar que, teniendo referencia de Cassandro (cuyo nombre verdadero es el de Saúl Armendáriz y quien tomó su nombre de la famosa telenovela venezolana “Kassandra”, de inicios de los años 90), y conociendo como muchos el físico del actor Gael García Bernal tenía mis reservas para acercarme a esta historia, pero al ver el resultado final Gael demuestra el por qué ha sido uno de los actores que por su comprobada versatilidad pasó de ser actor fetiche de uno de nuestros mejores directores como Alejandro González Iñarritu (en “Amores perros” y “Babel”) a otros alrededor del mundo como el españól Pedro Almodóvar (n “La mala educación”) o el chileno Pablo Larraín (bajo cuyas órdenes protagonizó historias extraídas de la vida real como “Neruda” y “No”), entre otros más.

“Cassandro” es dirigida por otro buen cineasta en su caso afroamericano de nombre Roger Ross Williams cuya prolífica filmografía acapara sobre todo trabajos del género documental, desde el cortometraje ganador del Oscar titulado “Music for Prudence”, del 2010, hasta los recientes estrenos en streaming tanto del largometraje del mismo género titulado “Love to Love You Donna Summer”, que recomendamos por aquí al estrenarse el pasado mes d emayo por HBO Max así como la miniserie “Super Models”, de Apple TV, estrenada también el fin de semana pasado, pero en la ficción no se queda atrás, logrando una gran atmósfera del mundo de las luchas paralelamente del entorno homosexual de los luchadores tanto exóticos como los que se mantienen en el closet.