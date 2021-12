Ceden derechos de autor de Ciclovía/SPGG a Led Zeppelin

Les platico:

El líder de Led Zeppelin, Jimmy Page (77 años) y el vocalista Robert Plant (73) anunciaron hoy 28 de diciembre en Londres el inicio de su gira mundial “Resurrection”, que arrancará en San Pedro Garza García el 27 de octubre del 2022.

“Escogimos tal fecha porque ese día cumple 51 años el alcalde de ese pueblo en las montañas de NL, Miguel Treviño, a quien le acabamos de comprar los derechos de su Ciclovía para hacer una adaptación de la letra de “Stairway to Heaven”, dijo Page.

Según la revista Billboard, a la media hora del anuncio de esta gira, se declararon “sold out” los boletos para este concierto, que tendrá lugar en el Parque Bosques Del Valle, a petición de los vecinos de ese sector sampetrino, entusiastas fans de Miguel.

Apodaca Group, de Oscar Flores Elizondo y sus hijos, compraron los derechos de la gira de Led Zeppelin en todo México.

“BIKE LANE TO HEAVEN”

DEsenTONA tuvo acceso al primer borrador de la letra adaptada de la pieza, que ha sido bautizada como “Bike lane to Heaven” y a la cual contribuyó el alcalde con algunas de sus estrofas.

Aquí presentamos ciertos fragmentos en EXCLUSIVA MUNDIAL:

“Bike lane to Heaven”, by Page/Plant & Treviño.

“There´s a Major who´s sure

all that votes are pure gold

and he´s buying a bike lane to heaven.

And when he rides right there

he knows all the streets are pure trash

with a single word he can get

what he looking for.

There´s a council on their screen

all of them lift up fingers

and yo know most of them are for selling...”

TRADUCCIÓN:

“Hay un alcalde que está seguro

de que todos los votos son oro

Y se está comprando una ciclo vía al cielo.

Y cuando él rueda ahí

Sabe que las calles son pura basura

y con una sola palabra puede conseguir

lo que tanto anda buscando.

Hay un cabildo en sus pantallas

todos ellos levanta dedos

Y tú sabes, la mayoría están vendidos...”

ÚLTIMA HORA: PAUL McCARTNEY TAMBIÉN LE ENTRA...

Por la tarde del mismo día del anuncio de Page, Paul McCartney twitteó que buscará a Miguel Treviño para intentar comprarle los derechos de su ciclo vía pues planea grabar una versión especial de la afamada pieza “Penny Lane”, que se convertiría en “Biky Lane”. Seguiremos informando del resultado de las negociaciones.

AMLO GANA PREMIO

Debido al récord de visitas de su video donde descubre la verdadera antigüedad de México como país, el presidente de México ganó el premio al “Mejor Comediante del Año”.

Dura batalla libró hasta el final contra el famoso Jorge Jo Jo Falcón, quien quedó en tercer lugar, pues el segundo puesto se lo arrebató en el último momento el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, después de su aclamada aparición en bata.

La Agencia Micción Chacota, S. de R.L. de C.V. -que representa a los comediantes más famosos de México- anunció que está en tratos con AMLO para tratar de ficharlo como uno más de los standuperos de su alineación.

El Colegio Nacional de Historiadores anunció también que su descubrimiento de que México ya existía como país desde hace 5,000 o 10,000 millones de años, pasará a la posteridad en el mundo entero, pues viene a cambiar la teoría misma de la formación de la Tierra y de la aparición del Hombre como especie.

Este es el histórico video: