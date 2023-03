ChatGPT y la inteligencia artificial, ¿un peligro para la supervivencia humana?

Durante décadas, algunos científicos han advertido que la inteligencia artificial terminará algún día con la humanidad. Hollywood ha impulsado esta idea al llevar a la pantalla grande las obras de Arthur C. Clarke, autor de “Odisea del Espacio”, obra que fue llevada al cine por el gran Stanley Kubrick. En este filme, la computadora HAL 9000 toma decisiones por su cuenta saboteando la nave Discovery I. La misma temática aborda “Yo, Robot”, obra del divulgador científico de origen ruso Isaac Asimov, quien puso en discusión el conflicto moral del control que un día los robots pudieran tener sobre los humanos. La más famosa es el bodrio cinematográfico “Terminator”, con la computadora Skynet, desatando la destrucción del hombre.

Desde su lanzamiento, ChatGPT, el chatbot digital, ha sorprendido a millones de personas en todo el mundo por poder responder a casi cualquier pregunta o brindar consejos de una manera aparentemente natural y humana, lo que para muchos es un producto de la inteligencia artificial.

La discusión sobre ChatGPT ha sido tal que de inmediato surgieron los llamados a reflexionar y a repensar sobre este dilema ético, científico e incluso filosófico. La mayoría lanzó la voz de alarma, pero algunos cuantos plantearon que la inteligencia artificial nos puede proveer posibilidades infinitas en lo que para muchos supone el fin del mundo. Por ejemplo, quizás una superinteligencia nos ayude a resolver problemas que hasta ahora la “inteligencia humana” no ha podido.

Sin embargo, a pesar de todo el revuelo que lo rodea, creo que sería bueno lograr un cierto equilibrio de este término, pues la creación de máquinas “inteligentes” o incluso pensantes y con habilidades para percibir el mundo y procesar información de una manera similar a la humana, hasta ahora no han sido creadas, y es el caso de ChatGPT (y casi todo lo demás que se etiqueta a sí mismo como “Impulsado por IA”).

ChatGPT es un mero procesador de datos, sin un punto de vista propio, alimentado por sus creadores humanos para proporcionar... respuestas humanas. ChatGPT es simplemente “una interfaz” de lenguaje natural impresionantemente avanzada, característica sobresaliente, pero que no es de inteligencia artificial, es decir, no piensa por ella misma.

ChatGPT tiene la posibilidad de sustituir a Google y es un avance tecnológico notable, pero no estamos ante una inteligencia artificial avanzada que ponga en peligro la supervivencia de los seres humanos. No estamos ante un robot que podría llegar a tomar el control y rediseñarse a sí mismo para desbancarnos a los humanos. Los humanos, que están limitados por la evolución biológica, no podrían competir y quedarían suprimidos por los robots.

ChatGPT es la demostración de que cualquier sistema que dependa de la moderación humana, no puede realmente considerarse “inteligente”. Además carece de la capacidad de comprender la complejidad del lenguaje y la conversación humanas. Simplemente está entrenado para generar palabras en función de una entrada determinada, pero no tiene la capacidad de comprender verdaderamente el significado detrás de esas palabras. Esto significa que es probable que cualquier respuesta que genere sea superficial y carente de profundidad y perspicacia... algo tan humano.

Este ejercicio de ChatGPT y nuestro deseo de que la inteligencia humana se convierta en inteligencia artificial, me lleva a pensar lo siguiente: ¿Nos parece muy inteligente que casi la mitad de la población humana sea pobre? ¿O que estemos destruyendo nuestro medio ambiente? ¿Será muy inteligente llevar un modo de vida que nos enferma hasta matarnos? ¿Le parece muy brillante perseguirnos y eliminarnos por creencias religiosas? No lo pongamos jamás en duda: hasta ahora, la inteligencia artificial ha sido derrotada con facilidad por la estupidez humana.

Así que la pregunta de que si algún día los robots dominaran el mundo, si la inteligencia artificial podría suponer el fin de la humanidad, se puede responder en forma sencilla: la inteligencia humana, es más bien artificial.

