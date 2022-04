Ciento diez artistas en escena, pocas óperas

ÓPERA ELEGANTE

Sin llegarle siquiera a los talones a mi amigo Ricardo Marcos, soy un aficionado voraz a la ópera y con mi Gaby he visto todas las que se nos atraviesan en el camino.

Juzgo pertinente mencionar ello antes de platicarles lo siguiente:

El libreto me parece más bien endeble, cuando se traduce al español, pero cuando lo leí en francés me pareció casi como si estuviera leyendo otra obra.

Por eso considero un acierto que MOS presente esta obra en el francés en que originalmente fue escrita por el mexicano.

La música -como felizmente no tiene idioma que la cerque- es briosa y yo diría que hasta transparente, sin llegar a cristalina. (Estoy seguro de que mis amigos Ricardo, Alejandro, Gustavo, Alberto y Jorge, como miembros del Consejo de MOS, sabrán a qué me refiero con esta definición).

La ópera es precedida de un preludio sinfónico, un diálogo a base de frases de chelos y contrabajos que pretenden meter al público al motivo dominante de la obra: el ideal amoroso perseguido por el trovador Rudel.

Con las reservas del caso antes citadas, podría decir que el preludio se basa en un único tema y solamente en los últimos compases aparece musicalmente la figura de Segolena.

En la romanza de la violeta, Rudel elogia al amor ingenuo. Es quizá una de mis partes favoritas, luego les platicaré por qué...

No resistí la tentación de adelantarles un poco de la trama y la drama, pero no quisiera cometer el pecado de predisponerles, aunque ganas no me faltan, porque es delicioso de pronto meterse en este ambiente tan etéreo contra lo terreno de mis temas habituales.

Solo quisiera adelantarles que esta ópera -para meterse en ella y apreciarla en todo su esplendor- obligaría a la audiencia a vestirse con sus ropas más elegantes, porque ..Rudel es eso, una ópera elegante.

Nosotros vamos a la función del viernes 29 y para darle profundidad y acervo a la reseña, voy a pedirle a mi querido amigo Ricardo Marcos que DETONE para nosotros la crónica de la función a la que él irá.

CAJÓN DE SASTRE

“Me toca ser quien aporte la parte terrena a esta columna de tema tan etéreo: Los nombres de los personajes a quienes se refiere Plácido al inicio son Miguel Treviño y Martha Sañudo. Tan tan”, remata la irreverente de mi Gaby, siempre ella tan claridosa...