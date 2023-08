Ciudadanía organizada para el bien de los Pueblos Mágicos

Este texto lo escribí en la soledad de una cabaña en medio de un bosque en el pueblo mágico de Guachochi. El viernes y sábado de la semana pasada, a través de la fundación Mundo Sustentable, se repartieron víveres a 700 familias tarahumaras en Ciénega de Norogachi. Mi comadre María Luisa Bustillos Gardea es la gobernadora de esta comunidad. Hace apenas un mes me compartió fotografías de los pobres cultivos de maíz, ni siquiera se produjeron mazorcas: no hay agua y sin ella no hay alimentos.

Los tarahumaras están pasando hambre. Esta comunidad es parte de Guachochi y justamente trabajé esos días con una cincuentena de ciudadanos guachochenses que quieren organizarse para el lanzamiento real hacia un turismo sustentable de este pueblo, con un rico patrimonio natural, engarzado con la simiente tarahumara que cautiva con su sincretismo religioso y en sus usos y costumbres tan vigentes que no permiten el que autoridades mestizas quieran restaurar sin su consentimiento sus sencillas construcciones. José Miguel Yáñez, ingeniero civil de profesión, es el joven alcalde, su suplente es el rarámuri Alejandro Hernández, cuya imagen, por cierto, aparece en los promocionales impresos y videograbados del municipio en el que existen manantiales, cascadas y un bosque que empieza a ser invadido por el gusano descortezador y mucho antes por delincuentes que lo talan impunemente. El calor ha sido tanto que se han presentado casos de cólera en este municipio de inmenso territorio.

TE PUEDE INTERESAR: Las diferencias sociales en México: desafíos y oportunidades de la Industria 4.0

Además de la entrega de despensas compuestas por maíz y frijol, mi propósito fue recomendar al alcalde que permita una sana gobernanza al no incidir en la decisión de cuáles ciudadanos deben conformar el comité que se integrará próximamente. Por cierto, una digna funcionaria de turismo estatal de Chihuahua me comentó que la dirección responsable de los temas de Pueblos Mágicos en la Sectur federal indicó que será hasta dentro de un mes cuando finalmente se darán a conocer las nuevas reglas para los ciudadanos que interactúen en la gobernanza y que por ello se les estaba pidiendo a los nuevos 45 pueblos mágicos no nombren comités. Por cierto, esas nuevas reglas las estamos esperando desde antes de que ocurriera la pandemia. Esto es un poco absurdo porque han sido los ciudadanos desde su propia autonomía los que permiten elevar los estándares sociales, económicos y ambientales de los Pueblos Mágicos en los que residen.

En 2014, por recomendación de la Organización Mundial del Turismo y en el marco de la primera feria de Pueblos Mágicos en Guadalajara, surgió la idea de ciudadanizar el turismo promoviéndose desde la Sectur la creación de Comités Ciudadanos con la visión de que fuera condición previa para que una localidad pudiera obtener el distintivo de Pueblo Mágico. Esto ha representado un importante contrapeso para que sea posible una gobernanza genuina.

TE PUEDE INTERESAR: Turismo de bodas es ya un negocio millonario en México

Pero ahora, luego de años de espera, conoceremos las esperadas reglas y quizá el anuncio se dará en el contexto del Día de los Pueblos Mágicos el próximo 5 de octubre. Mi primera pregunta es que si estas reglas tendrán carácter retroactivo o si se respetará la figura de los Comités Ciudadanos antes integrados bajo las reglas vigentes: pero mi segunda pregunta es si permitirán libertad de decisión para que los ciudadanos que sean directivos sean nombrados por ellos mismos o si serán impuestos por la autoridad municipal.

Así como recomendé al ingeniero Yáñez, alcalde de Guachochi, que fuera ejemplar su respeto hacia la ciudadanía organizada; recomendé al alcalde de Parral, Chihuahua, César Peña que hiciera lo propio. Supongo que en la misma situación en torno al rol ciudadano de Guachochi y Parral están todos los Pueblos Mágicos recién nombrados y muchos de los que ya poseían el distintivo. ¡Qué mal! No se deben mandatar desde ninguna autoridad las organizaciones ciudadanas, sin embargo, confío en que serán respetuosos los alcaldes.