La primera vez que tuve contacto con los contenidos de la cuarta revolución fue en 2018 en Colombia. Fui invitado a Medellín a conocer las experiencias colombianas en este campo. No me sorprende que en Sudamérica haya tantos avances en materia tecnológica y social incluyendo el componente filosófico de la sustentabilidad. Esto último es muy claro en Argentina y Chile. Por ello siempre recomiendo la visión sur-sur: la visión latinoamericana.

En la niñez de quienes ahora somos adultos mayores no se distinguían los educandos por usar calzado y ropa de marca. Confluíamos a las escuelas infantes de todas las clases sociales y nuestros profesores no se influenciaban por el estatus económico de sus alumnos para poner calificaciones.

Ahora las diferencias en el medio escolar se han magnificado, el asunto es que tal situación parecería reforzar los términos de chairos y fifís que son parte del discurso léxico del presidente López Obrador. Independientemente de que el tabasqueño haya promovido los términos para la diferenciación, las diferencias existen sin lugar a duda y el malestar social también.

El sexenio presidencial que está por concluir ha señalado las diferencias, pero no ha logrado terminar con ellas porque sigue habiendo pobreza extrema y situaciones de vulneración de los derechos humanos; ha crecido la indefensión de los ciudadanos hacia los delitos de las mafias que pululan en ciudades para exigir que comerciantes, hoteleros y restauranteros paguen para contar con su protección y para evitar desmanes provocados que causarían daños a su patrimonio.

Es difícil cambiar las circunstancias de pobreza de un país y esto no debe empujarse desde la pauperización de la clase media. Las aspiraciones de las personas que trabajan, de los migrantes y de los indígenas no pueden obstruirse por ningún tipo de ideología partidista. Un México diferenciado no es la mejor solución. Se requieren puentes alineados con la educación formal e informal. Yo he visto que esto se posibilita de la mano de organizaciones de la sociedad civil. Hay una relación directa entre el nivel de asociatividad de los ciudadanos y su nivel de desarrollo humano. Las herramientas de la cuarta revolución industrial podrían fortalecer este desarrollo. Los gastos partidistas para promover corcholatas, cerradas o amplias son inútiles, solo subrayan las diferencias de siempre.