Decisiones: El juego de poder en Coahuila

Para que el gobernante en la actualidad conforme su estructura de gobierno es necesario que cumpla con serios compromisos generados al menos por varios segmentos: el equipo compacto de amigos y aliados generados durante su carrera política, el pago de facturas a los partidos políticos que lo apoyaron (PAN-PRD), los funcionarios que repiten cartera por “sugerencia” del anterior gobernante y, por último, aquellos políticos que “vigilan” los intereses del grupo dominante durante los últimos 18 años en Coahuila, que se dice que no existe el llamado moreirato.

El reflejo será el gabinete estatal anunciado por varias etapas muy segmentadas a partir del segundo día de la nueva administración, en la que la mezcla fue de los amigos y del círculo íntimo, los compromisos con PRD-PAN y las sugerencias de la administración 2017-2023.

Faltaba el último segmento, el cual se nominó el pasado 12 de diciembre, día guadalupano, en el que resaltaron las figuras que vendrán a cuidar los intereses del grupo de poder e informar puntualmente de los movimientos del gobernador y, por ende, evitar riesgos y fracturas.

Entre los seleccionados se encuentran inclusive quienes aceptaron ser degradados administrativamente y pasaron de una secretaria a un cargo menos, hasta quien continuará escondiendo los esqueletos en el closet de esa época sangrienta que colocó al estado en las crónicas de la muerte. ¿Por qué los villanos se empeñan en borrar las huellas de sus delitos?

Los poderes fácticos lejos de desaparecer se refuerzan y siembran profundo para permanecer sin ser tocados por más fiscalías o instituciones que existan, ya que ellos al final de cuentas los eligieron casi a perpetuidad.

Por lo tanto, ya no domina la doctrina ni la ideología, sino el interés de estas fuerzas que estiran para cada lado, hasta llegar a romper la elasticidad de la conformación de la sociedad, que al final del día resulta perjudicada; como por ejemplo con el pago de la deuda pública contraída no sólo por las tres últimas administraciones, sino ya entrada ésta, y sólo para pagar las nóminas. ¡Haya cosa!

En este arribo generacional al Gobierno del Estado podrían suceder dos cosas importantes para su destino y estas son: el despliegue honesto de las facultades y vocaciones que se traduzcan en obras y servicios o el ambicioso plan de las últimas administraciones de saquear los recursos a fin de incrementar sus mieses y dejar al futuro en tono incierto.

La alegoría de lograr más de 700 mil votos podría confirmarse en las futuras elecciones o perderse desastrosamente según el proceder de los nuevos personajes, los perfiles de los candidatos y el actuar de la administración en aras del bien común, tan anhelado por los coahuilenses y alejado por los saqueadores que hoy tienen ranchos, viñedos, hoteles, residencias o inversiones cuantiosas.

El arribo generacional no significa un choque contra lo establecido, pero sí un cambio radical o gradual, aunque se está percibiendo ya un anclaje hacia la protección del orden establecido por los dueños del poder en Coahuila, temerosos de que al ir liberando las cosas resulten evidencias de múltiples trapacerías, es así como debemos esperar a los siguientes nominados de enero para confirmar el supuesto.

Refería el político Jesús Reyes Heroles: “el Estado no es coacción, ni fuerza ni buenos deseos; ni sólo derecho ni exclusivamente dominio: es acción integradora para la cooperación social”. “No se puede ser administrador al servicio del Estado o ser empresario público si no se está comprometido con los fines políticos del Estado, al que se sirve. El administrador, el que tiene bajo su responsabilidad hombres, recursos financieros y materiales para lograr un objetivo determinado, debe tener compromiso serio con el gobierno y la sociedad a la que sirve. Si no está de acuerdo, debe renunciar”. Dele forma, licenciado.