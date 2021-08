Democracia en Afganistán

La tragedia que hoy se vive en Afganistán abre dos debates de alta complejidad, el primero se deriva de los postulados de muchos analistas que claman por la autodeterminación de los pueblos, es decir, bajo esta óptica Afganistán ha decidido no ser democrático y vivir bajo un régimen de aplicación extrema de los postulados del Islam, lo cual debe respetarse.

Sin embargo, aquí cabe preguntarse si un régimen altamente restrictivo para los derechos es lo que desea la población de Afganistán, o si, por el contrario, fue el poder de las armas lo que ha permito a los talibanes hacerse del gobierno, aún en contra de la voluntad mayoritaria de la población y, si ese es el caso, podría hablarse de autodeterminación, o simplemente de un cambio de opresor.

Asumiendo como cierta la hipótesis de que los talibanes no están en el poder por voluntad popular, sino porque son el grupo con acceso a las armas, que les permiten someter al resto e imponer su voluntad, no sería sensato pensar que en la realidad los afganos no tienen forma de garantizar su autodeterminación y, por ende, requieren de la ayuda de la comunidad internacional.

Otro debate que abre el caso de Afganistán es si la democracia puede implantarse a la fuerza y desde el exterior, como lo ha pretendido Estados Unidos y donde hoy la evidencia apunta a un rotundo fracaso. Es decir, invadir países para implantar una forma de gobierno, tampoco es la vía para representar de la mejor forma de la voluntad popular de un pueblo.

Los norteamericanos pueden no ser tan restrictivos en derechos como los talibanes, pero no se puede omitir el hecho de que violentaron derechos humanos, cometieron atropellos y pretendieron dictar el destino de un país que no era el suyo, donde las consecuencias están a la vista.

Es casi seguro que lo que desea de forma mayoritaria el pueblo afgano no sea ni lo que le ofrece Estados Unidos, ni lo que sufren ahora con los talibanes, sino algo que se encuentra en algún punto intermedio de los extremos, sin embargo, lo complicado es como lograr llegar a ese punto, no es del todo realista, a menos de que en el proceso mueran muchas personas, que el pueblo afgano lleve a cabo protestas masivas para expulsar a los talibanes del poder e instaurar en su lugar a un gobierno diferente.

Por ende, la situación en Afganistán se encuentra entrampada, ni lo óptimo es la vuelta del ejército norteamericano para sacar del poder a los talibanes, pero tampoco los afganos tiene forma de deponerlos del poder sin ayuda internacional, lo cual obliga a la búsqueda de un punto intermedio que se antoja imposible, ya que debe implicar que no haya invasión armada, pero si la suficiente presión para detonar en Afganistán cambios políticos, sin que ellos sean conducidos necesariamente por una potencia extranjera como Estados Unidos, China, Rusia o la India. De tal forma que las perspectivas no son nada halagüeñas para la población inocente.