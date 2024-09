POLITICÓN: Viene AMLO a Pasta de Conchos, pero no con buenas noticias

I. ¿MALAS NOTICIAS?

La región carbonífera espera hoy al presidente López Obrador para reunirse con familiares de Pasta de Conchos . Curiosamente, ni el mismísimo “Mayito”, alcalde de San Juan de Sabinas, conoce el itinerario. ¿Será que la cortesía política se esfumó en tiempos de Morena? La agenda, al parecer, será tan privada como un secreto de Estado. Los rumores sugieren que AMLO no trae precisamente buenas noticias en su maletín presidencial. ¿Cuáles son esas malas noticias? Sea como sea, parece que será una de las promesas incluidas por la actual administración. Habrá que estar atentos a la información de hoy y a las reacciones de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.

II. POR EL LEGADO

A propósito de AMLO , ¿quién dijo que el nepotismo estaba pasado de moda? “Andy” López Beltrán, hijo del Presidente, acaba de ser coronado como secretario de Organización de Morena . Manejará el padrón de afiliados, formará comités y ¿que cree?, supervisará la selección de candidaturas. Con esto se dice que AMLO asegura el control total del partido. Anoten el nombre de Andy como “el proyecto”. ¿Alguien tiene alguna duda?

III. TIEMPO DE MUJERES

Luisa María Alcalde , la aún secretaria de Gobernación, fue elegida como presidenta el comité ejecutivo nacional de Morena . Con su elección, se espera un cambio de estilo en la dirección del partido. Además, a propuesta de Alcalde Luján, se designó también a quienes la acompañarán en la dirigencia nacional en algunas carteras. El 1 de octubre asumirá el cargo, justo cuando el país se sumerja en una nueva dinámica política. ¿Será esta fecha el inicio de una era donde las mujeres tomen las riendas del poder en México? O quizás sólo sea un cambio de nombres en la misma vieja estructura. El tiempo, ese juez implacable, nos lo dirá.

IV. FECHA HISTÓRICA

El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum hará historia al portar la banda presidencial, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de México. Que Luisa María Alcalde asuma su cargo en Morena el mismo día no parece casualidad. ¿Mensaje subliminal? Quizás. Lo que es innegable es que las mujeres están tomando el timón del barco político. Este hecho debe verse como algo positivo, un avance en la idea de alcanzar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

V. CON LA MANO EN ANDY

Muy activos anduvieron los coahuilenses este fin de semana. El diputado Alberto Hurtado parece haber triunfado en el congreso morenista en CDMX. Una foto lo dice todo: Luisa María Alcalde a la izquierda, Andy López Beltrán al centro y Hurtado a la derecha, con su mano colocada en la pierna derecha de Andy. ¿Cercanía política? Hurtado parece haber encontrado su lugar en el nuevo orden morenista. Ahora, ¿cómo traducirá esta amistad en poder real en Coahuila? Quienes conocen al diputado, nos comentan que sin duda el tiempo le jugara a favor...

VI. VOCERO DE LA REFORMA

Antonio Attolini fue designado vocero de la reforma judicial en Coahuila, promete ser el guardián incorruptible de esta transformación. “Seremos vigilantes”, declara con fervor. La confianza depositada en Attolini es evidente y, aunque sin contar con esa designación ya era un vocero, nos dicen que esta formalidad habla de lo bien posicionado que está dentro de su partido. Por lo pronto, anótele un punto a Attolini.

VII. OPACIDAD EN PROCESO

El proceso para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción ha concluido su fase de inscripción. Pero, contra todo pronóstico, la Oficialía Mayor del Congreso del Estado a cargo de Mariana Alejandra Sánchez ha decidido guardar la información bajo siete llaves. ¿Acaso estamos en los años 70 del PRI o la opacidad morenista es contagiosa? La transparencia, al parecer, es un lujo que no nos podemos permitir. ¿Qué secretos guardan esos expedientes que no pueden ver la luz del día? Ni el número de expedientes recibidos se informó. La democracia se construye con cristal, no con muros.

VIII. MAL INICIO

La Comisión de Gobernación, liderada por la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez , tiene ahora la tarea de revisar los misteriosos expedientes de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción. Con la fecha límite del 8 de octubre para presentar la propuesta al pleno, ¿prevalecerá la transparencia o seguiremos jugando al escondite con la información pública? Quizás sea momento de recordar a nuestros representantes que la opacidad es el mejor amigo de la corrupción. ¿O acaso hay algo que quieren ocultar?

IX. ¿DEBER O PLACER?