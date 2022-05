El crecimiento económico que ha tenido México en este sexenio será, si no hay un golpe de timón, el peor desde hace noventa años. De manera aún más preocupante, la situación de la pobreza en México seguirá empeorando. Más de once millones de mexicanos no son ya tan sólo pobres, sino que sufren una situación de pobreza extrema; son indigentes, pues. Y este panorama vino a complicarse aún más tras las ...