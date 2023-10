El 2 de octubre no se olvida, pero ¿qué tal los cumpleaños y las edades de los hijos? ‘¡Ay, mamá!’

Jamás se me olvidará el 2 de octubre. 1968 fue un año plagado de eventos trágicos que se construyeron en un pasado e hicieron marca en la historia futura de México y el mundo. Yo tenía 12 años y recuerdo violencia racial en varias partes de Estados Unidos. Al mudarme a México, aprendí la historia de Tlatelolco y a través de Antonio Velasco Piña le imprimí un sentido espiritual que me llena los eventos de la historia de México de significado más allá de lo que se registra en los relatos escritos.

La verdad, no es el tema que quiero tratar...ya se la saben. La historia que no saben, aunque las mamás seguramente se identificarán conmigo, es el asunto de los olvidos, o más bien las confusiones. No creo que solo sea yo (aunque he vivido así toda la vida) o si a alguien más se le está llenando la cabeza de confeti. Imaginen una cabeza con confeti volando entre pensamientos y pendientes. Creo que lo que necesito son vacaciones. En serio que no entiendo por qué no me he largado unos días a buscar espacios de descansar la mente, y si se puede, broncear el cuerpo.