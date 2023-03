En unos pocos días darán inicio las campañas políticas, mismas que terminarán tres días antes de la celebración de las elecciones estatales para gobernador y en el Congreso local, mientras tanto las presentes fechas sirven de preparación para aceitar la máquina que empezará a funcionar el próximo día 2 de abril.

Entre tanto, en los terrenos preparados, la jauría ya empezó a morder la traílla y está ansiosa de soltarse para emprender la batalla electoral, en la que los corredores defenderán como perros rabiosos el platillo tan apetitoso que disputarán en el torneo donde defenderán los colores del establo al que pertenecen.

Vea de soslayo la democracia, o de lo contrario, ¿alguien puede explicar cuál es la razón por la que el señor Ricardo Mejía, a pesar de ser una figura totalmente desconocida por la población de Coahuila, fue escogido para contender por la gubernatura? Pues recordemos que su predilección por Acapulco ha sido manifiesta durante los últimos años, que abandonó nuestro estado, del que tampoco dijo adiós, y dejando sólo una cauda figurada como un desgarrón de niebla y que nunca más hizo presencia en Coahuila, hasta ahora que fue impulsado para la contienda con todo y que la masa de electores lo ha rechazado.

En esta actividad, el señor Mejía ha jugado en forma por demás frívola, cambiando de partido como si fuera prenda íntima. Lo sacaron en forma por demás humillante del partido por el que inicialmente le habían ordenado competir, y en rebeldía pudo acceder a una organización política fantasmal que lo único que ha hecho es continuar con su perorata sobre el moreirato en lugar de presentar un horizonte de desarrollo para Coahuila.

Dígame usted qué podemos esperar de alguien que, para que fuera conocido, el destape con recomendaciones presidenciales se hizo anticipadamente, asegurando que por esa razón llegaría primero a la meta. Gran desilusión.

No es que se esté en contra de que el señor Mejía participe en las elecciones por la gubernatura, tiene derecho, pero debe considerar que para luchar por esos caminos es necesario tener y saber utilizar las armas que se necesitan y que impone la batalla con el fin de luchar con dignidad.

Dentro de esos requisitos está el de ser propietario de carisma, de empatía, dejar a un lado la soberbia, demostrar experiencia para gobernar, que aunque quiera no la tiene, ser recipiendario de honestidad, y no me refiero a la económica, sino en la de actuar decorosamente como un buen servidor público y dejar en el olvido su engaño al decir que su vida está en Acapulco y ahora ya aquí en Coahuila decir lo mismo. ¿Qué podemos pensar?

Sustente su actuar en la honorabilidad, eso le dará integridad y fuerza para pelear por su objetivo, no siempre el galgo que sale primero tras el conejillo llega primero.

Por el lado de don Armando Guadiana, de Morena, parece que su empeño, por más que quiera imprimirle viabilidad, su partido adormecido no se la proporciona simplemente porque carece de ella, pues le parezca o no, hay voces subyacentes en el sentido de que lo puedan sacrificar para apoyar a la candidata del Estado de México que es la joya de la corona. Sin embargo lo sacrifiquen o no, en Coahuila no se necesitan de esas estrategias, pues hemos visto con toda claridad el avance del jugador por la alianza cuyo soporte está sustentado en la ciudadanía, tomando en cuenta el desempeño del candidato en tareas de gobierno.

Dejemos constancia de nuestra libertad democrática sin que se permita que nos impongan a candidatos importados que quieran pasar la aduana libremente incumpliendo con los protocolos requeridos, a eso se le llama usurpación de espacios, los cuales pertenecen a ciudadanos que por su permanencia en nuestro estado viven su andar, lo que les da la oportunidad de medir su problemática y emprender soluciones.

No es lo mismo divisar nuestro estado desde lejos, y ni mucho menos ver los toros desde la barrera.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf

TE PUEDE INTERESAR: La barca de Riquelme empieza a divisar el puerto al que llegará