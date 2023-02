El plan B fue demasiado lejos: los ojos del mundo están puestos en México

Esta vez, el gobierno de México ha ido demasiado lejos. En los primeros cuatro años de la presidencia de López Obrador, la prensa internacional ha ignorado a México. Por supuesto: los corresponsales internacionales en nuestro país han hecho un trabajo excepcional y revelador. Pero, a pesar de los abusos, dislates y amenazas del gobierno, los grandes medios de comunicación no han querido fijarse realmente en México. No le han dado sus portadas o titulares ni han abierto noticieros con algo sobre el país. La pandemia, el fentanilo y la migración han sido historias, pero no han sido la historia. Eso se acabó.

El asalto al Instituto Nacional Electoral con el llamado “plan B” ha encendido las alarmas periodísticas. Tras la aprobación del proyecto que alteraría dramáticamente el andamiaje electoral mexicano en beneficio evidente del partido oficial, “The New York Times” colocó la nota como la principal en su edición en internet. David Frum, polémico autor y analista político, acaba de publicar un largo y minucioso ensayo sobre el futuro de la democracia mexicana que, parece ser, estará en portada de “The Atlantic”, quizá la revista mensual más importante del mundo. Anne Applebaum, colega de Frum y académica de gran peso, experta en democracia y conflicto, estuvo ayer en el Zócalo durante la histórica congregación en defensa del INE.

Así, los ojos del mundo están puestos en el intento de erosión que han puesto en marcha el presidente y su partido. Los reportes de figuras como Frum y Applebaum tendrán repercusión en Washington. La reciente preocupación de legisladores en el Capitolio no es casual ni pasajera. Hay inquietud real ante lo que se percibe –con toda justicia, por desgracia– como el desmantelamiento de un sistema democrático que México tardó décadas en construir para evitar, precisamente, la vuelta de la incertidumbre y las tropelías electorales.