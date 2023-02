Futuro de una guerra atroz: sentarse a negociar con el asesino

Se acerca el primer aniversario de la guerra rusa contra Ucrania.

Más allá de lo que digan los repetidores de la propaganda de Moscú o las muchas víctimas de esa maquinaria de desinformación, se trata de una conflagración injustificable. La invasión sólo se entiende desde la demente ambición imperial de un hombre que ha decidido operar desde la interpretación más agraviada y pobre de la historia moderna de su país. Al invadir Ucrania, el autócrata del Kremlin ha condenado a Rusia a una regresión. Antes que convertirse en un actor internacional respetado, es hoy un paria. Los rusos que han podido se han ido. La fuga de cerebros es un hecho. Muchos de los que se han quedado viven en el limbo entre la propaganda, la desinformación, el temor y el resentimiento. Es una receta para el desastre, tarde o temprano.

Pero nada de esto garantiza, ni mucho menos, un final próximo para la guerra. ¿Qué ocurrirá en el año siguiente? Los optimistas sugieren que la resistencia heroica ucraniana minará la voluntad bélica rusa, o quizá Putin terminará por caer. Por desgracia, parece un escenario poco realista.

Hace unos días, David Remnick, eminente editor de la revista “The New Yorker” y periodista experto en Rusia, entrevistó a Stephen Kotkin, el historiador más importante del estalinismo. Es una conversación sobria, esclarecedora y triste. Kotkin califica con dureza implacable lo que ha hecho Putin. Dice que es una “tragedia”, un “desastre” y más el asesinato de un país que una guerra. Explica que, después de un año de frustración en el campo de batalla, Putin ahora busca erosionar la capacidad ucraniana de existir. “Si él no puede tener Ucrania, entonces nadie puede tener Ucrania”, dice Kotkin. Le resulta admirable la resistencia de los ucranianos, lo mismo que la solidaridad de las naciones occidentales. Piensa que es fundamental que Ucrania, gane en el campo de batalla, y, de alguna manera, en las negociaciones inevitables. Pero añade consideraciones sombrías. Duda que Putin esté perdiendo poder en Rusia. Sugiere que las sanciones, aunque pueden estar funcionando de alguna manera, no han sido suficientes como para crear un ambiente que reduzca el control que ejerce Putin. Los rusos se han acostumbrado a la escasez que ha supuesto el proceso de sanciones y, notablemente, a la muerte de miles de hombres en una guerra inexcusable, pero que el Estado les vende como necesaria. Como Putin no tiene empacho en obligar a su pueblo a sufrir, Kotkin piensa que su caída es improbable. Eso lo lleva a reflexionar sobre la definición de la victoria ucraniana.