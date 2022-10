Para el PAN en Coahuila, el mayor reto que enfrentará en el 2023 será mantener la confianza en los ciudadanos, pero antes, la autoridad debe detener la promoción anticipada, además existe el riesgo de que el Gobierno Federal intervenga para favorecer a Morena.

Elisa Maldonado Luna, presidenta Comité Directivo Estatal, anticipa que será un proceso electoral (2023) en la cual se pondrá en juego la conciencia de los ciudadanos, porque Morena buscará coaccionar el voto a través de sus programas del Bienestar.

También pide a las autoridades electorales que actúen en contra de quienes tienen una promoción anticipada de su imagen, y para ello interpusieron una denuncia en contra de dos aspirantes de Morena.

Para sus correligionarios, de quienes da una lista de hombres y mujeres que pueden convertirse en candidatos a gobernador o gobernadora de Coahuila, pide que respeten las leyes y se ajusten a los tiempos reglamentarios tanto del partido como de la Ley Electoral, porque aún no hay nada definido.

Sobre la Alianza, el proceso para consultar a los militantes y ciudadanos continúa, y finalmente el PAN tomará la decisión de ir sólos en el Proceso 2023 o bien aliados con el PRI y el PRD cuando sea el momento y en base a las opiniones recopiladas.

-¿Cómo vislumbra el Proceso Electoral 2023, y qué está haciendo el partido para asumir este reto?

Para el 2023 será muy diferente el panorama para lo que estábamos acostumbrados. Anteriormente era nada más una contienda entre dos partidos, y ahora incursiona Morena en el tema de la gubernatura. Va a ser una elección de ciudadanos.

Es primordial que la gente vea que puede prometer muchas cosas el partido oficial a nivel federal, pero la realidad es que no están gobernando como debiera ser. Está muy lejos el concepto que traen de gobierno, con la realidad política, económica y de seguridad que vivimos los mexicanos.

Va a ser un proceso de conciencia en el cual los ciudadanos estarán más adentrados en la realidad que tenemos, y lo que deseamos para nuestro estado.

Va a ser un proceso en el cual saldrá a votar un mayor porcentaje (de ciudadanos) de lo habitual por la naturaleza de la contienda. En procesos internos del partido oficial, ellos quieren coaccionar con el tema de los programas que tienen de Bienestar, y lo hemos visto. No debe ser así, porque es un programa que se paga con los impuestos de todos. Será una votación en la cual los ciudadanos deben estar conscientes de qué es lo que está pasando.

-¿Qué opinión tiene de la Reforma Electoral realizada recientemente por el Congreso del Estado, en todos los aspectos, pero sobre todo en paridad de género y competitividad?

En el Congreso la fracción panista se reservó el tema de la competitividad y la transversalidad, porque iba más en el sentido de que están muy limitativas las reglas y caes en el extremo de que puedes coartar también el derecho del ciudadano para poder ser votado.

El PAN siempre ha defendido el tema de la mujer en la vida política. Es cuestión de dejarlo a una perspectiva más abierta y sabemos que se tiene que representar la parte de la paridad.

Enhorabuena que las mujeres incursionen en la política y tomen todo tipo de roles porque es fundamental para el desarrollo democrático de la sociedad.

-¿Qué retos visualiza de manera personal como presidenta del PAN en Coahuila?

El mayor reto es incrementar la votación, que sepa la ciudadanía que aquí estamos. Cómo llegar a la gente y decirle qué es lo que defendemos. El PAN siempre va a buscar el bien común y estará de la mano del ciudadano.

Un claro ejemplo es a nivel nacional con la militarización del país, el PAN estuvo firme en la defensa del bienestar del país.

Otro reto es incursionar a más jóvenes en la política, y mujeres, porque debemos tener perfiles. Queremos decirle a la gente que estamos viendo por el bien de la sociedad, para que se metan más en temas políticos.

-Por años se ha mencionado que el partido lo controla un pequeño grupo de militantes. ¿Es cierto? ¿Cómo borrar esa imagen de los ciudadanos y militantes?

Yo soy de Monclova, y te puedo decir que eso no es cierto. Siempre dentro del partido pueden existir grupos. Eso se da en todos lados, pero la realidad es que existe unidad, estamos trabajando más en esto, y es algo en lo que me empeño muchísimo. Primero debemos tener un partido unido y fuerte para poder responder a la ciudadanía. Soy de Monclova, pero tengo un secretario general que es de Torreón, integrantes de Saltillo y otros municipios, porque lo que queremos es un partido unido y retirar esa imagen de los grupos.

Los retos que tenemos en el 2023 y 2024, y posteriores, nos exige que el partido esté unido.

-¿En qué posición está el PAN de Coahuila respecto a la Alianza Va por México para la elección 2023 en el estado?

El PAN siempre va a estar viendo por el ciudadano. Nuestra alianza es con los ciudadanos, porque al final del día debemos representar los intereses de la comunidad. A nivel nacional están en una pausa por temas de la Reforma Constitucional (militarización), pero debemos ver también que aquí hay un proceso local. Vamos a ver qué es lo que quiere el coahuilense, y que es lo que quiere también el militante, y en función de ello se tomará una decisión. Tenemos que ver por el bienestar de Coahuila en el próximo proceso electoral y después en el 2024 será otro proceso.

Hoy por hoy, nuestra prioridad será el ciudadano y los militantes, hay que ir escuchándolos, porque nuestra alianza es con ellos.

-¿Dentro de sus planes también está el escenario de ir solos en la elección del 2023 y cómo se enfrentaría este escenario?

Estamos haciendo encuestas con la ciudadanía mes con mes, pero nuestra respuesta será en función a las exigencias de la militancia y la ciudadanía, y si en dado caso nos dicen que vayamos en lo individual, también estamos listos. Tenemos perfiles que nos pueden representar muy bien, hombre o mujer, podemos ir solos, esto no es un inconveniente.

-¿Existen dentro del PAN Coahuila perfiles que puedan contender y eventualmente ganar la gubernatura, ya estuvieron cerca una vez, pero ahora el escenario es distinto? ¿Qué nombres aportaría como cuadros que pueden contender?

Contamos con un Memo Anaya que es bien conocido por la ciudadanía. Tenemos a Marcelo Torres, Mario Dávila, Esther Quintana, Mayra Valdés, Maru Cázares. Mujeres y hombres con quienes podemos dar respuesta al proceso.

-El IEC tendrá nuevo presidente. ¿Usted lo conoce? ¿Tiene referencias de él? ¿Qué tanto se le exigirá en el seno del Consejo?

Solamente lo he visto en el INE cuando fuimos a presentar una queja. Tengo entendido, por lo que he leído de él es que es una persona institucional, que tiene conocimiento. Creo que hará un buen papel, pero se le va a exigir tenga un buen desempeño, porque estará al frente del órgano que establecerá todas las reglas, le vamos a pedir la mayor transparencia posible.

Creo que es la persona que puede tener una buena representatividad porque tiene la experiencia, tiene el voto de confianza de parte del PAN.

-Algunos partidos insisten en la unión

para enfrentar el proceso de 2023. ¿Cómo está, a su consideración, este tema de la unión en el PAN Coahuila? ¿Hay riesgos al vivirse un proceso interno y al momento de decidir la Alianza?

Es algo que se habla con los militantes. Habrá personas que no estén de acuerdo, y se va a respetar esa parte, pero por lo mismo se les va a pedir la opinión con las encuestas.

-¿Cuál es su opinión de los militantes que se han ido con Morena?

En el PAN estamos los que debemos estar, los que creemos en el bien común, en defender las instituciones, el bienestar del país y del estado. Yo me quedo con los que siempre han estado, y con quienes sí quieren formar parte activa desde cualquier trinchera, si alguien dice que se va por algún motivo, ¡adelante!, que tengan muy buena suerte. A mi me queda muy claro quiénes vamos a velar por el interés de un bien mayor.

-¿Qué les pediría a los militantes del partido que dirige que ya están haciendo actividades con la intención de ser considerados como aspirantes y luego candidatos a la gubernatura?

Ahorita todos pueden tener su corazoncito, pero lo que estamos haciendo es enfocarnos en el trabajo a la ciudadanía, qué necesitan, qué es lo que quieren que defendamos, y cómo nos quieren como oposición. Al militante el tema interno de candidaturas lo vamos a decidir a nivel interno, no afuera. Ya vendrán los tiempos.

-¿Está definido en el PAN Coahuila el proceso

de selección de su candidato?

Al ser un proceso local tiene que salir la convocatoria del Comité Estatal. Tenemos el Consejo Estatal y la Comisión Permanente. Se tiene que evaluar y luego la convocatoria se envía para ratificación al CEN. Nos guiamos en el calendario electoral y los tiempos que marca la Ley, así como estatutos a nivel interno. Ese tema se estará viendo en el mes de diciembre.

-¿Cuál es su opinión de militantes y simpatizantes de otros partidos que están haciendo actividades con la intención de darse a conocer, y eventualmente ser candidatos?

Nada más uno. Creo que está mal porque debemos ser respetuosos de la Ley, si hablamos de aspirar a un cargo como la gubernatura, primero debe comenzar por respetar la Ley, al ciudadano y a los demás partidos. Hacer campañas tan abiertas y tan vil, no debería de ser y debería existir algún tipo de sanción. Hemos interpuesto quejas ante el INE. Quien tenga algún otro puesto que lo deje si quiere dedicarse a andar haciendo, prácticamente un proselitismo muy anticipado. Estaba establecido (en Morena) que iban a decidir quién iba a ser el candidato y como que todavía no se definen y eso les está dando la excusa para seguir haciendo actos públicos. Todos los demás partidos nos hemos comportado cautos y respetuosos de la Ley. Haría el llamado a todos para que respetemos el tiempo electoral y la Ley.

-¿Cuál es su opinión de la actuación de la autoridad electoral (INE-IEC) en torno a los presuntos actos anticipados de campaña?

Pusimos una queja en contra de dos calefactos del partido Moreno, el INE lo remite al IEC, por ser un cargo electoral local. Lo que están solicitando es información respecto a los espectaculares, porque deben contar con permisos, le están pidiendo a los municipios revisar los datos de los espectaculares para ver a quién se le está pagando. Sí están haciendo la indagatoria como debe ser. Sí toma tiempo. Seguimos poniendo el dedo en el renglón y haciendo mucho hincapié al respecto. Vamos a esperar a que nos den respuesta de parte del IEC, espero que sea pronto, porque ellos continúan haciendo ese tipo de actos y eso no debe ser.

-¿Usted tiene aspiraciones personales de puestos de elección popular?

Mi aspiración es con el PAN Coahuila. Sigo al pie de la dirigencia y es donde me toca hacer mi labor. Esta es una posición que muchos desean, yo lo hago con mucho gusto.

-¿Usted qué hace con los opositores dentro de su partido?

Con respeto. Lo hago incluso con opositores de otros partidos. Es algo que independientemente de todo, podrán existir diferencias, pero siempre he dicho que las coincidencias son mayores entre los panistas. La base de todo es el respeto, y así como los trato con respeto les digo que me traten con respeto. Escucho las diferentes opiniones, habrá quién esté a favor de algunas cosas y en contra de otras, eso es válido, porque somos un partido plural y no todos deben pensar de alguna manera.