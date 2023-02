Se trata de impedir “tocamientos”.

Que del INE no se “toque” ni lo institucional ni lo nacional ni lo electoral. Ni con dedo ejecutivo ni con dedo jurídico. Se trata de una autonomía que no admite lo no ciudadano.

Y como intocable también se señala a “mi voto”, así, con expresión individualista y personal. Se juzga que un “tocamiento” lleva al otro.

Y por “tocar” ¿qué se entiende?

Oyendo a la gente que marcha o que se concentra, se entiende por “tocar”: si se olvida, si no se observa, si se adultera, si se impone, si se tergiversa, si se mutila o paraliza, si se debilita, si se le manipula o controla, si se le quita autonomía, si se interfiere o se invade, si se contamina o se roba...

Lo más intocable parece ser lo autónomo y lo constitucional.

Y lo curioso es que ya hay plan, totalmente “tocado”, de leyes secundarias que los ciudadanos ven como no constitucionales. Sus representantes en diputación y senaduría las dejaron pasar como aceptables.

La concentración en el Zócalo de CDMX y plazas de más de 100 ciudades se plantan frente a la Suprema Corte, cuya labor principal es dictaminar cuándo algo está de acuerdo o no con las disposiciones de la Constitución.

La ciudadanía concentrada clamorea que ese plan de leyes secundarias está “tocando” la intocable Constitución. Espera que venga ya la defensa de INE y voto con declaración inapelable de la Corte Suprema. Sería ya el único “toque” sano que declararía inviable el plan que sigue al A porque contradice normas esenciales. La concentración, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y en las 100 ciudades de la República, ha sido un espectáculo de madurez cívica.

Se empieza a rumorear la pregunta indiscreta: ¿Tendrá acaso la Corte votos ya “tocados”? Los más enterados de afinidades y discrepancias ya dicen que puede haber cuatro “tocados” contra tres intactos. Como si una resolución tan trascendente dependiera más de complicidades e intereses que de acucioso examen técnico, por gente no sólo autorizada sino apta, imparcial y diestra en cotejos y comparaciones.

Al final, todo se reducirá a una matemática suma y a una mínima diferencia en el total de la votación. Cuatro o más de siete ministros dirán si el plan para legislación “toca” o no “toca” la Constitución, con sus repercusiones en INE autónomo y en voto ciudadano.

LA OTRA HOJA DE LA TIJERA

La opinión pública va encontrando un ángulo interesante de observación en el sonado juicio, ya con veredicto de culpabilidad, contra el funcionario mexicano cuyo proceso se realizó fuera de su nación.

Empiezan a plantearse las preguntas acerca de las complicidades de autoridades de los gobiernos, vigentes en el tiempo de los delitos tipificados. Es que ese tipo de delitos no son posibles sin delitos simultáneos oficiales de quienes los conocen, los toleran, los aprovechan y hasta los impulsan.

Esos cortes tan abundantes y precisos son cortes de tijera en que una sola hoja no funciona sin la otra. No puede sólo señalarse el filo de una sin tomar en cuenta el filo de la otra que hizo posible tantos cortes solapados.

PODAS PARA MAYOR VITALIDAD

Ya pronto la primavera presentará la frondosidad que resulta de las podas bien hechas. Los árboles quedaron esqueléticos y despojados, pero ya pronto estarán desbordantes de vitalidad.

En el tiempo cuaresmal se vive lo que parece mutilación y es sólo poda espiritual. La sobriedad, la templanza, la moderación, la abstinencia, el ayuno.

No es represión, sino sublimación que implica renuncia, victoria y oblación.

La nutre la conversación que se eleva a lo divino y la generosidad que descubre el valor propio, no por lo que se tiene sino por lo que se da, compartiendo compasiva y fraternalmente...

