$!“Ensayo sobre débiles”

Aunque algunas no tengan m...emoria, ¿verdad Tatiana Clouthier?, a la que ya se le olvidaron las chingas que les puso verbalmente a los gobiernos corruptos del PRI, desde su palestra vuelta curul en el PAN.

Bueno, corrigiendo el guion de Alberto Villarreal: Claudia Sheinbaum también las sabe decir muy bien... y no tiene piernas muy largas que digamos.

Y claro que tiene razón. Si no, pregúntenle al alicaído México de nuestros días que eligió por parte de unos cuantos, un presidente que le está partiendo su madre al país y a millones de sus ciudadanos.

Lo nuevo no trae buena suerte, dice uno de los actores.

Les platico: esta no es una crónica de la pieza presentada por la Compañía de Teatro Experimental de la UANL.

CUARTO

Escuchando plegarias y maldiciones.

Falta de misericordia que ni siquiera la naturaleza tiene.

Hay que ganarse la vida perdiéndola.

Una maldición aunque sea ficticia es verdadera.

Al maldecirme estoy en nuestro mundo.

He aquí a Su Alteza Serenísima, “Andrés Manuel IV el Dodo Bobo”, el antes autoproclamado “Ganso El Relicario”, y también helos aquí a sus fieles súbditos.

“Bestialicemos al mundo neoliberal”, dice la proclama vuelta arenga desde el púlpito del Palacio Nacional, y los muy p3nd3jos podaron los cetos de sus jardines en forma de animales.

Bestia que a través de trucos aprendidos en otros partidos, cree que puede dominar a su domador. El presidente intentando controlar a las tribus de su propio partido.

No hay nada peor que morir en una pelea de box clandestina. Las luchas intestinas de un movimiento que no supo ser partido y de un partido que no supo gobernar.

QUINTO

El mundo (y México) se está haciendo viejo y nosotros también con él.

Hoy, a los idiotas no se les puede confiar ni las sobras de pan.

Alguien será escogido (elegido) pero debe estar dispuesto a hacer el bien.

Una limosna que cuente mucho. Los 30 millones de votos que llevaron a AMLO al poder.

Nadie puede tragarse al mundo cómo está. AMLO y sus secuaces, Gertz Manero por delante.

Se puede robar a manos llenas, como dice un ladrón inteligente. He aquí ahora a los panistas criticando a los priyistas y a éstos, los morenistas.

SEXTO

Tengo un trabajo al que voy a fracasar cada día. Los profesores panameños que al alumno que reprueba una materia le dicen “fracasado”. Pobres diablos... los profesores.