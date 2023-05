Entre madres nueras y suegras

Con motivo del festejo del Día de las Madres a mediados de la semana las plataformas de streaming programaron desde el fin de semana pasado estrenos donde las protagonistas son madres hijos ... o suegras.

El primero de ellos es de Amazon Prime y lleva el título de “¡Hasta la madre del día de las madres!”, y aunque los protagonistas de la misma son Manuel (Michel Duval) y Lidia (Gala Montes), una pareja de profesionistas que durante un viaje a Las Vegas se deciden por oficializar su relación de noviazgo contrayendo matrimonio, sus respectivas progenitoras, Esmeralda (Anette Michell) y Rosa (Leticia Huijara) hacen acto de presencia cuando, en vísperas del mencionado Día de las Madres, se reunirán por primera vez como familia, siendo que, cuando menos una de ellas, no tiene la costumbre de festejar esta fecha, y la otra se va a enterar, una vez que se realice el convivio, de “un secreto incómodo” que compartían tanto su esposo Francisco (el primer actor Alejandro Camacho) y su nueva nuera, Lidia.

A pesar de que la cinta es dirigida por un cineasta como Javier Colinas, quien tuvo una afortunada trilogía dentro del género de comedia hasta que tuvo su consecuente desgaste a partir del primer título que fue “El cumple de la abuela”, en el 2015, “¡Hasta la madre del día de las madres!” es una historia que salvo uno que otros momentos es totalmente decepcionante, ya que salvo las actuaciones más contenidas de Anette Michel (a pesar de que este se trata de su debut en el cine) y del también primer actor Ignacio Guadalupe, nos presenta a experimentados actores como Huijara y Camacho sobreactuando a más no poder debido a un guion de fórmula predecible que, aunado a la plaga de comedias del género que ha proliferado en el cine mexicano reciente, la hace olvidable en automático.

Caso contrario, aunque pertenezca al mismo género y por consiguiente siga la misma fórmula también, es el estreno que tuvo lugar el mismo 10 de mayo de “Bendita suegra”, en si caso por VIX Plus, que tiene también como protagonistas a una pareja de enamorados, Lucio Alberto (Daniel Tovar, de “Mirreyes vs. Godínez”) y Andrea (Paulina Goto), un abogado y una veterinaria que se conocieron a raíz del divorcio de ella de su primer marido gay del que se hizo cargo Lucio, pero por eso y otras cosas particularmente él ha decidido no decirle de su relación a su madre Blanca (la primera actriz Blanca Guerra) por ser una mujer conservadora que vive en un poblado del norte del país, en particular en Santiago, Nuevo León.

Sin embargo, al ser convocado Lucio Alberto al festejo del cumpleaños de su progenitora, estando de acuerdo con Andrea deciden aprovechar la ocasión de decirle tanto a ella como al resto de su familia norteña, aunque por obvias razones provocará la anticipada batalla campal entre nuera y suegra.

Dirigida por el cineasta sinaloense Beto Gómez (“Puños Rosas”; “Salvando al Soldado Pérez”), aunque también ha tenido una filmografía irregular, “Bendita suegra” tiene el mérito de mantener un efectivo tono en el género de la comedia que hizo triunfar todavía en cines su comedia “Me gusta pero me asusta” (2017), y aunque de pronto se vale de estereotipos sobre todo de personajes norteños, puede verse y disfrutarse por los amantes del género comprobando, de paso, que no todo está perdido con él.

