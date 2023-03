Vuelve la acción con Keanu Reeves en ‘John Wick’; estrenará este jueves en México

Aunque muchos la relacionen con un género de cine de acción que él ya había mostrado en ‘The Matrix’, los más fanáticos no permiten que el rol de John Wick se compare con nadie más que Keanu Reeves. Y para quienes aman esa misma superacción, llega el adelanto de una cuarta versión que promete mantener el estilo de las infinitas persecuciones, las luchas, disparos y las infaltables explosiones donde los decibeles y la adrenalina son también los protagonistas.

¿Qué se puede adelantar sobre la nueva version de John Wick 4?

Te puedo contar que el genio de Chad Stahelski cocinó la creación de increíbles escenas de acción para John Wick, con nuevos personajes y mucha más construcción de un mundo muy particular que me da muchísimo placer filmar. Y no veo la hora de ver cómo va a reaccionar la gente.

¿En qué se diferencia este cuarto capítulo a los tres anteriores?

Yo diría que a nivel físico, el cuarto capítulo es uno de los más difíciles que me tocaron. Y eso es lo maravilloso (Risas). Me permitieron hacer la mayoría de las escenas de acción y pude aprender bastante. Me apasiona filmar toda clase de escenas de acción, intentando cosas nuevas delante y detrás de cámara, con John Wick.