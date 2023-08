Escuela Superior de Música, nueva era

Asistí con gusto hace unos días a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila en el Campus Arteaga. Huelga decir que el novísimo edificio es una estructura que mejora sustancialmente la capacidad de enseñanza-aprendizaje de la música y, hoy por hoy, se sitúa, arquitectónicamente, como uno de los mejores planteles de esta especialidad en nuestro país.

La ESM ha estado en tres diferentes inmuebles desde su fundación, el 6 de septiembre de 1985. De muchos es conocida la casa que albergó a la institución en sus inicios: un edificio con mucha historia, icónico de la arquitectura de nuestra ciudad y enclavada en un punto entrañable, la Alameda de Saltillo.

Los que laboramos desde ese entonces en el inmueble coincidimos en que no era el más adecuado para el ejercicio de la enseñanza de la disciplina musical. Aun siendo una casa con habitaciones de techos altos, paredes sin la estructura acústica adecuada, distribución “casera”, etc., no impidió que los alumnos de ese entonces se iniciaran en el aprendizaje del arte musical. Muchos de los maestros de esa primera etapa de la ESM ya no están entre nosotros.