Vivió en los principios de los años veinte del pasado siglo. Su casa estaba por la calle de Bravo, entre Pérez Treviño −que entonces se llamaba Iturbide− y Múzquiz.

Se llamaba doña Matilde. Su apellido no lo he podido averiguar. Era una recia señora a quien las tormentas de la vida habían hecho fuerte. Viuda, no tenía más compañía que la de dos hijos ya grandes y solteros; uno un poco tonto, rematadamente ...