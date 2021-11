Hay un cesto de basura -y no la gubernatura- en el futuro de Miguel Treviño.

Les platico: odia que lo comparen con AMLO pero cada día se asemeja más a él. Es más, a juicio de miles de sampetrinos, aunque la competencia es dura, lo supera en muchas facetas. A saber. ¡Arre!

1.- Está cada vez más sordo y alejado de su ciudadanía. Solo recibe, ve, escucha y atiende a quienes le lisonjean. En esto, AMLO se queda corto.

2.- Su ineficiencia y nula preparación -igual que las de sus principales colaboradores- llenó ya de improvisados al Ayuntamiento.

3.- Está copiando -y mal- el modelo de consultas ciudadanas de la 4T, olvidándose de que en San Pedro Garza García necesitamos a un alcalde, no a un encuestador.

4.- Tiene aspiraciones de gobernador pero es un usurpador, pues ha corrido de su equipo a los buenos y se rodea cada vez de lo más malo del mercado laboral.

5.- Invade el campo de las juntas directivas de colonias, patrocina a las focas aplaudidoras que aceptan el pescado que les ofrece en la boca y les cierra el paso y la voz a quienes defienden su derecho a ser tomados en cuenta como vecinos de esta comunidad.

6.- Atropella los derechos más sagrados -la familia y la casa- derrumbando y clausurando viviendas para quedar bien con vecinos argüenderos que litigan con sus apellidos de angora y pedigrí, que son cu goleados o apoyados desde el Congreso local (Elosúa González) y también desde el federal (Susarrey).

7.- Promueve los cambios de uso de suelo para que se reproduzcan como gremlins en aguacero, multifamiliares, locales y oficinas, que están vacíos y condenados a seguir estándolo, porque más que negocio son “lavaderos y tintorerías” de dinero.

8.- Se le olvida que antes de tapizar al municipio de estos “desarrollos”, cualquier alcalde inteligente ampliaría proporcional y ordenadamente los servicios públicos y las vialidades, pero como inteligencia es su principal dolencia, hace todo esto al revés.

9.- Siembra de incondicionales vendidos el Cabildo para opacar la cloaca de sus gestiones.

10.- Compra bestialidades de reconocimientos a organizaciones “patito” de alcaldías en el mundo, en las que se publicita como alcalde de 1a, siendo que no cataloga ni para una 4a.

11.- Agrede y vulnera la sustentabilidad y los ecosistemas del Municipio, al sembrar de concreto, cemento y asfalto lo que de árboles debiera, como si las generaciones venideras no fueran a respirar oxígeno sino mezcla de pavimento, óxidos y chapopote.

12.- Promueve a SPGG como dormitorio de maleantes y por ende, la seguridad de ésta comarca existe nada más en su alucinada cabecita y en las de sus seguidores.13.- Recibió una administración de su antecesor con cero deuda y al final de su primer periodo contrató un préstamo de $400 millones que le obsequió un Cabildo obsequioso, cuando no tenía segura su reelección.

Si perdía, ese sería su paracaídas dorado para hacerle menos triste su partida, pero como ahí sigue, fingiendo -que no fungiendo- como alcalde, pregúntenme a dónde fue a parar ese dinero.14.- Si la 4T tiene sus proyectos emblemáticos, Miguel también tiene sus propios 4 y cual fiera fuera de sí, contra todos los defiende. Arre! otra vez!I.- El Parque sobre el Arroyo El Capitán, con su planta tratadora de aguas negras incluido, que siembra de olores a caño a los vecinos colindantes de Fuentes Del Valle.II.- El concreto -hoy cuarteado- sobre la Calzada Del Valle y un “Cul de Sac” que enterró no solo los cableados, sino también los números de su costo y las regalías que obtuvieron contratistas y Telmex, cuyo retiro de alambres fue pagado por nuestros impuestos y no por los hijos putativos de Slim.III.- Los remedos de parques de atracciones en que convirtió a las plazas y parques públicos, para darles en la madre a los vecinos sampetrinos y darles negocio a sus afines, socios y amigos.IV.- La seguridad de la que tanto presume afuera y que adentro es un insulto a quienes aquí vivimos y sufrimos los indultos que la ineficacia de la policía sampetrina concede a los maleantes.15.- Prefiere arriesgarse a la embestida legal que de vecinos afectados se avecina, cosa que de haber aceptado platicar con ellos, se hubiera evitado.

En vez de escucharlos y atenderlos, los desafía y como repercusión de semejante arrogancia, antes de que el año nuevo se asome, verá las consecuencias de una suspensión definitiva en favor de uno de ellos por los jueces concedida, al quedar tipificado el abuso de autoridad.Por si esto no fuera suficiente, hay en proceso otra por la muy grave “asociación delictuosa” en su contra, por el contubernio de sus cómplices, el director jurídico del municipio y el jefe de éste, cuyo puesto es secretario de ordenamiento y desarrollo urbano.

16.- Miguel es tan torpe, que se está poniendo a las patadas con Sansón. Funestas consecuencias le traerá haber despedido a casi cien trabajadores del Municipio, a pesar de que muchos de ellos acumulan hasta 25 años de labores.

El argumento de su “Sancho Panza” Pepe Dávalos es que los ceses se deben a que se les acabaron sus contratos.

¿Qué empleado va a aguantar tantos años sin que se le conceda una planta? Por favor, Miguel, despierta, la realidad te llama.17.- Afecta con sus proyectos a las mayorías ciudadanas y beneficia a las minorías de contratistas y desarrolladores.Botones de muestra? Ufff, tantísimos como para cerrarle todo su guardarropa de camisas... de fuerza. Aquí van tres:A.- Los 4 kilómetros de una ciclovía que conecta su casa con su destino cotidiano como ciclista.B.- La concesión de parques públicos para volverlos tianguis de terceros favorecidos por contratos que comprometen el mantenimiento y que serán una carga financiera bestial para los alcaldes que vienen.C.- La construcción a cielo abierto de la planta tratadora de aguas negras en Fuentes Del Valle, asignada mediante un contrato amañado al dueño de una empresa catalogada como de las favoritas de Miguel

De todo esto y más platiqué EN EXCLUSIVA con Patricia Pérez Ramírez, presidenta de los tres sectores de la Colonia Valle de San Angel y que ocupa el mismo cargo en la Alianza Ciudadana, AC, que dará mucho de qué hablar como instrumento para elevar la voz de habitantes de varios municipios, uno de ellos -por supuesto- San Pedro Garza García. CAJÓN DE SASTRE

