¿Hemos hecho el ejercicio de ver qué tiempo es en nuestras vidas? Eclesiastés y el rock and roll

Estaba el Flaco, el miembro más joven de la familia de cuatro patas, en la cama con su pelota de tenis (único juguete que no ha deshecho por completo). Usualmente si escucho que bota la pelota en el piso, es porque a él se le escapó y bajará a atraparla para volverse a subir y seguirla mordiendo. Ya estaba la luz apagada y yo estaba acomodada para dormir cuando escuché que rebotó la pelota en el piso. Enseguida escuché un suspiro y sentí que el Flaco se relajó, abandonando la opción de recoger la pelota. Era el cambio de ciclo de actividad a descanso, o eso interpreté.

¿Cuántas veces en la vida he suspirado en vez de intentar de nuevo eso que estaba haciendo, o tratando de hacer? Muchas. ¿Cuántas veces he cerrado un ciclo de una actividad para quedarme en una especie de vacío, esperando que surja otra manera de proceder, aunque esa manera sea no reemplazar aquello con nada? ¿Cuántas veces he dicho, “ya no”, aún y cuando eso signifique que alguien me diga después, “Pues ¿no habías decidido hacer eso?”

¿A qué voy? Hay una canción que he citado muchas veces, “Turn, Turn, Turn” de The Byrds que cita a Eclesiastés 3:

Todo tiene su momento oportuno;

hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo:

tiempo para nacer y tiempo para morir;

tiempo para plantar y tiempo para cosechar;

tiempo para matar y tiempo para sanar;

tiempo para destruir y tiempo para construir;

tiempo para llorar y tiempo para reír;

tiempo para estar de luto y tiempo para bailar;

tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas;

tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse;

tiempo para buscar y tiempo para perder;

tiempo para guardar y tiempo para desechar;

tiempo para rasgar y tiempo para coser;

tiempo para callar y tiempo para hablar;

tiempo para amar y tiempo para odiar;

tiempo para la guerra y tiempo para la paz.

En cada vida hay tiempos. ¿En qué tiempo estás? ¿Qué toca en tu vida hoy? Recuerda que hay momentos en que toca soltar la pelota y suspirar.