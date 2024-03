En paralelo a múltiples estrenos a lo largo del mes de series de ficción de diferentes géneros, el streaming también ofreció series documentales que vale la pena recomendar.

La primera de ellas es de la plataforma VIX y bajo el título de “¿Qué Onda con los 80s?” dos de las hijas del finado pintor y dibujante José Luis Cuevas, María José en la dirección y Ximena en la edición y guion, nos ofrecen en una serie de tres partes un vistazo a la década en la que el presidente José López Portillo dejó el poder nacionalizando la banca aunque, según él, había defendido el peso “como un perro” a la controvertida elección de 1988 en la que se le atribuyó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari luego de que su entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, declaró que ya no habían podido terminar de hacer un conteo oficial de votos debido a que “se había caído el sistema”.

En medio de todo esto, con imágenes de archivo de los noticieros de la época mezcladas con entrevistas a periodistas, artistas y gente común que vivió aquella década añorada, lo único reprochable que se lo podría hacer a esta nueva producción del género documental dirigida por María José Cuevas (“Bellas de Noche; “La Dama del Silencio”) es que a lo largo de la década se da una visión “ombliguera” de nuestro país centrando todo lo relevante que sucedió en los años 80 en la capital del país cuando, por mencionar un par de eventos cuando menos, en ciudades importantes del país como Guadalajara y Monterrey hubo desde el asesinato del agente Camarena de la DEA hasta la tragedia del Huracán Gilberto.

En ese sentido, todavía más interesante fue el estreno el pasado Jueves Santo por Netflix de “Testamento: La historia de Moisés”, que en su caso como docu-ficción recrea hechos al tiempo que lo mezcla con entrevistas relacionadas a Moisés, el profeta y liberador según la Biblia de los hebreos de la opresión egipcia donde el mayor atractivo es precisamente el aspecto documental de las entrevistas con historiadores y expertos en el tema puesto que en la ficción recordamos mucho mejores propuestas desde clásicas épicas como “Los Diez Mandamientos” (Cecil B. DeMille, 1956) y “Moisés” (Gianfranco De Bosio, 1974) a la producción animada ganadora del Oscar “El Príncipe de Egipto” (Brenda Chapman, 1998).

La semana y el mes terminaron con el estreno el viernes a través de Apple TV Plus de “Steve (martin): un documental en dos partes” el cual bajo la dirección del ganador del Oscar Morgan Neville (“A 20 pasos a la Fama”) como su título lo sugiere en dos episodios nos da un retrato en primera persona y con excelentes imágenes de archivo del comediante Steve Martin, a partir de su irrupción en el mundo del stand up de la comedia a finales de los años 60 se siguió a ser uno de los comediantes más importantes tanto de la televisión como del cine, con éxitos de “Saturday Night Live” a “Only Murders in the Building”. ¡Felices Pascuas!

