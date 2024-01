No podemos escondernos de los efectos de las incongruencias que se viven a nuestro alrededor; pero es evidente que los seres humanos actuamos en grupo hasta que se tocan nuestros intereses personales, porque finalmente cada individuo busca su bien.

En el mar de la vida encontramos a pocas personas consistentes con sus pares, ya sean familiares o amigos. El bien común es el menos común de los propósitos de la gente. Eso aleja a la humanidad de la paz. Por ello la necesidad de conocer a personas congruentes.

En 1983 en un concierto que llevó el nombre de “Algo para usted”, mi hermano Ricardo y yo nos presentamos en foros y teatros de Aguascalientes, Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y Querétaro. El mensaje que intentamos ofrecer tenía conexión con la construcción de la paz y contra de la simulación. Ese mensaje tiene vigencia después de cuarenta años.

El pasado viernes en la ciudad de Aguascalientes, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ofrecí una conferencia-concierto a hombres y mujeres con diferente formación académica previamente a una ceremonia para recibir su certificado por concluir el Diplomado Agenda 2030: El futuro que todos construimos.

Un diplomado iluminador que coordinó el maestro en biología Salvador Morelos Ochoa, quien junto al doctor en pedagogía Edgar González Gaudiano, son los precursores de la educación ambiental en México. Los convocantes fueron la Fundación Mundo Sustentable A.C. y el Ayuntamiento Municipal de Aguascalientes.

Pues bien, me atreví a recuperar mi componente artístico y presenté a esa audiencia un performance al que titulé “Hoy canto por la paz”, con un mensaje no muy alejado al que ofrecí en 1983, pero ahora con nuevos elementos como la acción climática, el consumismo, el trabajo infantil, la madre Tierra, el hambre, la construcción de un mundo sustentable y particularmente, la paz. Así que a partir de un texto en el que hago preguntas sobre temas globales incluyendo la geopolítica y la sobre explotación de los recursos naturales, fui cantando melodías, algunas apoyadas por videos con imágenes alusivas a los textos.

El resultado fue el de un verdadero acercamiento entre el expositor y la audiencia para ser corresponsables de un compromiso genuino para con los más vulnerables. Aguascalientes es una entidad federativa expulsora de migrantes y esta problemática está presente y viva. Uno de los profesionales que me ayudó a preparar el audio ha pensado en migrar a los Estados Unidos y dejar a sus dos pequeños hijos y esposa. Cuando se abandona una familia se propicia la incertidumbre y sentimientos que no permiten la paz necesaria para vivir.

Por ello la imperiosa necesidad de la congruencia, algo que no tienen algunos miembros de la clase política partidista que brincan de un partido a otro por no encontrar respuesta a sus ambiciones personales, aunque al frente de su curul no cabildearon por el bien común. Destaco en contra de esa práctica que haya personas como la antropóloga Alba Jocabed Florentino, de raíces nahuas, que optó por no aceptar la candidatura a una Senaduría solo para cubrir la cuota indígena que exigen las acciones afirmativas formuladas por el INE.

Alba Jocabed decidió seguir trabajando como ciudadana el tema de las niñas y mujeres indígenas y no distraerse en el proselitismo partidista, pues su verdadero discurso está en la acción. Me compartió su decisión paralelamente a una experiencia de ayer, pues se encontró en un camino de la sierra norte de Puebla a dos jovencitas nahuas que ya veían de caminar desde su natal Ayohuixcuautla para acudir a Huauchinango a estudiar para graduarse como líderes comunitarias de preescolar en CONAFE. En esas jovencitas casi niñas, ella se vio reflejada. La decisión de Alba Jocabed habla de su congruencia y de que la vida sigue a pesar de todos los distractores que se nos presentan.