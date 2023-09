Jimmy Buffett, octogenarios y Bruce Springsteen

Septiembre inició en lo musical con la muerte la noche del pasado viernes 1 rodeado de su familia del músico norteamericano Jimmy Buffett a los 76 años de edad víctima de cáncer en la piel.

Originario de la ciudad de Pascagoula, Mississippi, donde nació el 25 de diciembre de 1946, fue conocido por un estilo musical y de vida denominado “de escapismo isleño” representado por algunos de sus más reconocidos temas como “Margaritaville” y “Come Monday” y no por nada al ir adquiriendo la fama que mantuvo hasta sus últimos meses de vida fue que terminó por instalarse en la playa de Cayo Hueso del estado de Florida donde abrió un restaurant-bar al cual sabía que lo irían a ver sus fans más fieles y no se equivocó. Entre esos fans vale la pena mencionar al periodista de USA Today, Bill Sternberg, quien se refirió en un escrito del 5 de septiembre sobre el legado de Buffet como cantautor norteamericano en la tradición de Mark Twain, incluso habiendo escrito en un tiempo para Billboard. Descanse en paz.

Y aun y cuando el mencionado periodista hizo referencia a su vez al final de su escrito que como el deceso de Buffett tuvo lugar en medio del fin de semana feriado en Estados Unidos por el Día del Trabajo que se celebró el pasado lunes 4 “ ... por ahora no hay alegría en Margaritaville ya que el lunes no habrá un show por el show por el Día del Trabajo”, a partir del martes 5 fue cuando hubo noticias y festejos de cumpleaños relacionadas a músicos del rock y la música disco norteamericana que dieron al naciente mes de septiembre varios motivos para celebrar.

El primero de ellos fue la noticia de que la legendaria agrupación británica The Rolling Stones dio a conocer que el próximo 20 de octubre van a estrenar su primer álbum de estudio en 18 años bajo el título de “Hackney Diamonds” y que estaba ya disponible para reservar, dando como la primera muestra de esta producción el tema “Angry” con un video espectacular donde utilizando la tan de moda inteligencia artificial salen los hoy octogenarios miembros de la banda rejuvenecidos tocando en espectaculares de la simbólica avenida de Los Angeles Sunset Boulevard la cual cruza un convertible rojo con la actriz Sydney Sweeney (de “The White Lotus” y “Euforia”) sentada sobre sus asientos recordando de alguna forma a lo mismo que hizo Angelina Jolie en los 90 con el del tema “Anybody seen my baby”.

Siguiendo con los músicos octogenarios, el miércoles 6 y el jueves 7 de manera respectiva quienes estuvieron de manteles largos por llegar a las ocho décadas de vida fueron el controversial músico británico Roger Waters, uno de los miembros fundadores de la no menos icónica banda inglesa Pink Floyd, y la afroamericana Gloria Gaynor, conocida sobre todo por uno de los temas emblemáticos de la época de la música disco, “I Will Survive” (”Sobreviviré”), el cual desde que salió al mercado por su contenido lo adoptó hasta la fecha la comunidad gay y estando ambos artistas, como los Stones, en su época más plena como personas y como artistas.

Con todo, hoy cerramos en ese respecto con otra noticia lamentable en su caso relacionada al llamado “Jefe”, Bruce Springsteen, puesto que el intérprete de clásicos como “Born in the USA” y “Dancing in the Darks” hizo público el anuncio de su retiro cuando menos momentáneo de los escenarios de su más reciente gira titulada debido a la atención de un padecimiento de úlcera péptica que lo obligó prácticamente a posponer los conciertos que tenía agendados a a partir de hoy en la ciudad de Baltimore y el próximo 29 de septiembre en Washington D.C. Por el momento no tiene programado ninguno para el mes de octubre esperándose su regreso para el 3 de noviembre en Vancouver, Canadá.

