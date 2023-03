La cucaracha rockera

Acudí con engaños a un bar con la promesa de que sería “algo tranqui”. Era un espacio al aire libre. Nos sentamos en la mesa del fondo, donde en ese momento había menos gente. Con el paso de las horas empezó a llenarse. Frente a nosotros se instaló una banda de rock local. A espaldas de ellos estaba la cocina, con una puerta que abría y cerraba todo el tiempo por la constante circulación de los meseros. Como a mí no me gusta el rock -y ya me estaba “engentando” como digno treintañero- empecé a distraerme. En ese momento vi en la pared una cucaracha enorme, con una gordura cínica, caminando por la pared. Para mi desgracia, vi que se metió a la cocina. Ni modo, pensé, aquí cierro mi cuenta. Luego la vi salir, avanzó en movimientos circulares y, luego de permanecer inmóvil unos segundos, dio un salto y comenzó a volar.

Hacia mí.

Dios, soy yo de nuevo.

Por fortuna desvió su trayecto hacia el centro del lugar. La gente la vio, empezaron los gritos de horror. El vocalista de la banda levantó los brazos y dijo ¡a huevo!, pensando que eran muestras de apoyo hacia ellos. Había momentos de aparente calma cada vez que la cucaracha se paraba en una superficie. Cuando escuchábamos los gritos, teníamos que voltear y estar atentos para esquivar el vuelo errático del insecto. Gritos de hombres y mujeres, porque el temor hacia una cucaracha que vuela nos hermana. En un momento se acercó peligrosamente a nosotros. A mí me preocupaba que todas las miradas estarían sobre aquel desgraciado que tuviera la mala suerte de fungir como pista de aterrizaje, y se ganaría, además del mal episodio, la burla o la conmiseración de los presentes. Fueron horas de preocupación hasta que el vocalista dijo: gente, ya no teman: nuestro guitarrista acaba de matar a la cuca. El músico en cuestión alzó el cuerpecillo, tomándolo de una antena. Todos celebramos con gran entusiasmo. Ahora sí, le grité al vocalista, este aplauso es para ustedes.