Las chafadas del Chefo

Zeferino -o Chefo- su hermano Pedro y otro directivo de los sempiterno en el PAN NL, Carlos de la Fuente, están dentro de los nombres de una investigación que hoy está en manos de las autoridades fiscales y de la UIF, a la que mi BigData tuvo acceso.

Los tres fueron presidentes municipales de San Nicolás entre 2009 y 2015. Hoy Chefo es alcalde por enésima ocasión de su feudo.

Son los beneficiarios en la compra venta de un terreno municipal en el año 2013 y de contratos oscuros en Pemex.

Quienes realizaron la millonaria operación de bienes raíces son José Angel Camarillo Cerda, su esposa Rocío Guillén García, su hermano Fernando Camarillo Cerda.

Ese año eran los accionistas en el acta de una empresa llamada Desarrolladora Especializada en Inmuebles MJL, que resultó una de las “fantasmas” que se utilizan como pantalla fiscal.

Los mismos nombres aparecieron este año como propietarios visibles del negocio Servicios de Alquiler en Hidrocarburos SAH, que tiene su domicilio fiscal en Monterrey.

Este dato específico lo obtuve de la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, mediante uno de los cruces de información de mi BigData.

No tengo permiso para publicarlas porque se quiere guardar el debido sigilo de la investigación, pero me mostraron fotos de las casas donde viven esas personas y se trata de viviendas muy humildes, no propias de los “empresarios” que figuran en las actas constitutivas.

En cambio, Chefo, Pedro y Carlos viven en propiedades de lujo en sectores exclusivos y privados de las colonias Anáhuac, Potrero de Anáhuac y Ancestra.

Chefo es dueño de un terreno en el municipio de Zuazua, que es utilizado para prácticas de “gotcha”.

En esta investigación participa también el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

BAJARLE LOS HUMOS AL PAN

Los documentos a los que tuve acceso revelan que estas empresas se asociaron con financieros árabes y crearon en las Bermudas la empresa Mendrill Investment Co.

El tema se volvió federal porque las investigaciones apuntan a que fueron localizadas operaciones en Bermudas e Islas Vírgenes, en una triangulación de contrato asignados por Pemex y que terminaban en manos de inversionistas extranjeros.

Todo esto ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto y esa es un de las razones por las que los sabuesos morenistas han aguzado sus sentidos, por si se hace falta alguna descalificación a los panistas, ahora que han estado revalorando sus bonos debido a su oposición a los cambios constitucionales promovidos por don Andrés Manuel.

Una empresa con sede en San Pedro Garza García, Industrial de Servicios y Outsourcing, ISO SA DE CV, está señalada como beneficiaria de contratos para la renta de plataformas a Pemex en los años de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya, José Antonio González y Carlos Treviño como directores generales de Pemex.

Este negocio recibió contratos por $16,000 millones de pesos.

Al revisar el acta constitutiva de esa empresa, aparecieron los nombres de Rodrigo Evaristo Ramírez Rosas y Diana Zendejas Sandler, ambos con “domicilio para oír y recibir notificaciones” en San Pedro, así reza el texto del documento.

Servicios de Alquiler en Hidrocarburos facturó a Pemex en 2011 -según el SAT- poco menos de mil millones de pesos.

Industrial de Servicios y Outsourcing ISO, declaró $10,300 millones de pesos en un solo contrato.

Aunque fueron acordados en el sexenio de Calderón, siguieron en el de EPN.

SAMUEL GARCÍA

Cuando Samuel García era coordinador de la bancada del MC en el Congreso de NL, dijo que los citados panistas tendrían que aclarar su relación con los socios que fueron exhibidos.

También declaró que el SAT debería de investigarlos por esconder dinero en el extranjero.

“Si las cosas se quedan en un simple quemón, no servirá para nada toda esta investigación”, añadió el gobernador de NL, cuando Carlos Fuentes era alcalde de Sn Nicolás, de donde pasó a una diputación federal.

Y sentenció: “El SAT no batalla, llega, te embarca y confisca, ese dinero, si se ponen las pilas las autoridades fiscales, se lo van a quitar, queremos que se esclarezca de dónde salió ese dinero y cómo acabó en esas cuentas”.

Hasta ahora nada ha sucedido, pero, como vienen tiempos de tormenta electoral, a lo mejor el SAT y la UIF cargan con pilas de litio sus pilas y atienden la demanda del gobernador de NL.

Como se verá, el “Grupo San Nicolás” que comanda Chefo Salgado, se ha diversificado diamadre en eso de los negocios.

No me pregunten si han dado resultados como políticos en favor de la ciudadanía, eso les vale madre, lo importante para ellos, es lo otro.

