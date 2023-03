¿Llegó la apocalíptica invasión extraterrestre ya?

Lo confieso. Desde el instante que me enteré de la invasión extraterrestre profetizada por el tiktokero Eno Alaric, para ocurrir el día de ayer 23 de marzo, me metí a mi oficina, apagué la luz, bajé las persianas, me despedí de mis familiares y amigos más queridos (también agradecí a mis tres lectores más fieles), añadí pensamientos a las cartas que he escrito desde hace décadas para mis hijos y me hice acompañar de mi gato de tres colores llamado “Barza”.

Justo es decirlo, los dos teníamos una vasta dotación de comida; yo, de lonches laguneros de aguacate y tres tipos de vino tinto: San Juan de la Vaquería, Antiguas Bodegas de Perote y Cuatro Ángeles. El maridaje era, como lo exigía el momento, apocalíptico. Mi adorada Barza, en cambio, estaba feliz con croquetas del Costco y agua de la llave.

Yo estaba vestido con la camiseta retro del Santos Laguna antes de ser apropiado por Grupo Orlegi, unos shorts negros y mis sandalias Birkenstocks; mientras mi Barza lucía sus tres luminosos colores: negro, naranja y blanco. No encontré, la verdad, otra forma más digna de enfrentar una muerte o un salvamento extraterrestre, porque el mismo Alaric lo dijo con claridad: “Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro extraterrestre salvará a algunos de nosotros”.

Le confieso, apreciado lector, quería pasar desapercibido ante una hecatombe que de acuerdo a este profeta de siglo 21, terminaría con el mundo para dejar sólo 8 mil humanos vivos sobre la faz de la tierra. Pensaba con ilusión infantil que sí ningún extraterrestre bueno o malo me veía, tenía más posibilidades de sobrevivir con otras 7 mil 999 personas ubicadas en algún lugar de la faz de la tierra. ¿Cómo encontrarlas en un planeta que tiene una longitud de 40 mil 75 km y un diámetro de 12 mil 742 km o distancia entre un extremo del mundo y el otro? La respuesta era irrelevante. Mi supervivencia y la de Barza estaban por encima de esa minucia.

Para no pensar en ello y reducir ese momento de tanta ansiedad, puse, en sonido casi inaudible, aquella canción cubana de los años 50, hecha famosa, por Tito Rodríguez y la Orquesta Aragón: “Los marcianos llegaron ya/ Y llegaron bailando ricachá Ricachá/ Ricachá, ricachá/ así llaman en Marte al cha, cha, chá...”. Cómo la ansiedad no cedía, puse la película “Los marcianos llegaron ya” (1955) con los inolvidables Adalberto Martínez “Resortes”, Evangelina Elizondo y “La Vitola”. Obvio, con subtítulos. La música y la película seguían: “Las marcianas muy bonitas en trajes de mamboleta/ Giraron en mil piruetas al ritmo del ricachá”.

Usted, apreciado lector, pensará que exageraba, pero no: hace semanas “el Gobierno de Estados Unidos derribó un par de aeronaves de las que se dio poca información al público”. Y en días pasados, “el Pentágono habló sobre una supuesta nave nodriza cerca de la Tierra”. ¡Qué miedo!

La música y la película terminaron. La ansiedad no cedía. Empezaba a sudar. Me sentía mareado. No soportaba tener a Barza -en éxtasis de ronroneo y ajena a la crisis extraterrestre- sobre mi regazo. Me puse de pie y empecé a caminar en el reducido espacio de mi oficina. Un preocupante silencio del exterior me asfixiaba. En ese momento, empecé a escuchar la voz de Orson Welles, cuando en 1938 hacía el radio teatro de un libro de ciencia ficción llamado “La Guerra de los Mundos”; y millones de estadounidenses, pensaron que los extraterrestres habían llegado para quedarse. ¡Estaba apanicado! ¡Ya valí madre!, pensé. En ese momento prendí mi celular y vi uno de los 333 mensajes de WhatsApp: “¿No vas a escribir sobre la salida de Miguel Osorio Chong de la coordinación del grupo parlamentario del PRI?”. Y pensé: “Este amigo -tiene la costumbre- de ver la tempestad y no hincarse. Con este pinche apocalípsis encima, ¿a quién le interesa su cantada remoción?”.

Apagué las luces de mi oficina, mi computadora y mi celular. En la oscuridad, me serví un vaso de tinto. Mordí uno de mis lonches laguneros. Abracé a Barza y esperé lo peor, mientras ella -con su agudeza gatuna- pensaba: “Pase lo que pase, mi rey, yo sobreviviré”.

(Una vez más, mi familia me abandonó en esta crisis apocalíptica.)

