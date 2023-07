Lo cuántico y lo galáctico

Los microscopios y los telescopios.

Hacen penetrar la mirada hacia las lejanías y hacia las cercanías.

Se descubren objetos siderales que no debieran estar ahí o agrupaciones galácticas en épocas iniciales que muestran un desarrollo que sorprende.

Agujeros negros casi en lo que se consideraban bordes o límites con lo no manifestado.

En el mundo cuántico las partículas parecen obedecer otras leyes distintas de las que rigen en el macrocosmos. Las partículas, si son observadas, se comportan como ondas.

Dos partículas enlazadas manifiestan cambios idénticos aunque las separen distancias crecientes. Pueden darse simultáneamente estados contrastantes y hasta contradictorias en las mismas entidades mínimas. Si una cambia, hace lo mismo la otra al instante, no importa la distancia.

Y empiezan a surgir no solo dudas sino afirmaciones de rectificación. Las poderosas lentes de observación descubren galaxias y agujeros negros en los horizontes de observación cuya presencia contradice los ritmos y duraciones de procesos aceptados hasta ahora.

No todo se explica con lo ya descubierto. Se requiere completar o sustituir. Como en los tiempos en que se pasó de la visión de tierra plana a tierra esférica o de tierra inmóvil a tierra rotante.

La visión más penetrante está teniendo grandes sorpresas en lo cuántico y en lo galáctico. En lo inmenso alejadísimo y en lo pequeñísimo aproximado.

La Creación se va reconociendo como misterio frente a los límites del conocimiento humano.

PREÁMBULOS NECESARIOS

Antes de hablar - Considera

Antes de orar - Cree

Antes de comentar - Escucha

Antes de gastar - Gana

Antes de reaccionar - Piensa

Antes de jugar - Trabaja

Antes de reír - Llora

Antes de tomar - Da

Antes de correr - Camina

Antes de rendirte - Intenta

Antes de morir - Vive.

Fue una buena traducción que vino desde Texas (gracias, Laura). Todo lo auténtico requiere una preparación. Hablar sin considerar provoca conflictos inútiles.

Puede haber plegarias que pronuncian los labios sin que tengan raíces de fe en el corazón. Y cuántos comentarios leemos y escuchamos que fueron sordos para escuchar.

Es fácil que se quiera gastar lo que no se tiene y quedan descubiertos los pies porque no alcanzaron cobija. Hay reacciones impulsivas que atropellan y destruyen porque no les antecedió un pensamiento.

Cuántas veces se antepone lo placentero y lúdico, aplazando el trabajo y se ríe frívolamente sin haber antes derramado las lágrimas necesarias para una enmienda eficaz.

Se arrebata lo que se cree propio y no se ha dado todavía lo que reclamaba la deuda contraída. Hay carreras precipitadas con pésimo rumbo por no haber caminado lentamente antes de desbocarse.

Cuántos hay que se declaran rendidos sin haber puesto en juego todos sus recursos. Y cuántos mueren sin nunca haber vivido, atados por temores, enojos y tristezas...