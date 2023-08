Cada mañana acudo a un gimnasio que está muy cerca de mi casa. Es un lugar reducido, pero a esa hora casi no hay gente.

Hace unos días, a mitad de mi rutina, vi llegar a un chico y una chica que subieron directo al segundo piso. Terminé el ejercicio, me dispuse a subir, pero me detuve a mitad de la escalera al escuchar unos gemidos femeninos.

¿Será posible?

Nada que ver, esto es un gimnasio.

¿Y eso qué? Nunca falta el pervertido.

Acallé mi voz creativa y usé el sentido común: seguramente estaba haciendo un ejercicio que le reportaba mucho esfuerzo. Cuando llegué al segundo piso constaté que sí: la chica estaba haciendo pierna y el compañero le daba ánimos. Cuando yo utilizo un aparato evito incluso hacer gestos (principalmente por pudor, pero también para que me dure más el botox), quizá por eso me sorprende que la gente no tenga reparo en proferir esos sonidos, como esperando que algún productor de cine porno los descubra por casualidad y los lleve al estrellato. Ayer no pude ir al gimnasio por la mañana (responsabilidades de gente adulta, qué horror) así que fui durante la tarde.

El lugar estaba lleno. El espacio es reducido, como ya lo comenté, por lo tanto cada usuario estaba muy cerca el uno del otro. Hubieran visto aquella escena: era realmente un hervidero de gemidos. Hombres y mujeres unidos en un concierto gutural. Los había de todo tipo, agudos, graves y esdrújulos. En algún momento me dio la impresión de que estaban coordinados. Como cantantes de un coro que están acomodados de acuerdo a su tesitura.Mi teoría es que alguien tuvo que iniciar esa costumbre de gemir en ese gimnasio; llegaron más usuarios e hicieron lo mismo para no sentirse fuera de lugar. El patrón se fue repitiendo hasta convertir aquello en una especie de histeria colectiva. Recordé aquellas personas que suben fotos a sus redes después de hacer ejercicio y escriben: si no hay foto, no sirve. Los que acuden aquí pensarán: si no gimes, no jala.