Los pendientes de Obrador

Andrés Manuel López Obrador está a un año y medio de concluir su gestión presidencial, en donde se caracterizó por prometer mucho y cumplir casi nada. Por ejemplo, se comprometió a resolver el problema de inseguridad en 6 meses, a crecer la economía al 4 por ciento anual o a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Pero la realidad es que México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, la economía ha crecido en promedio un 0.6 por ciento y las mejoras al sistema de salud no solo no registran avances, sino retrocesos, tanto que fue cancelado hace unas semanas el INSABI, dejando sin atención médica a millones de mexicanos.

Incluso no se puede hablar de grandes avances en las obras insignia del actual gobierno, en donde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya fue abierto en su primera etapa, pero tiene tan poco tráfico de pasajeros que todos los días pierde dinero, la Refinería Dos Bocas ya fue inaugurada, pero no ha producido un solo barril y el Tren Maya ha tenido tantos atrasos que no se puede garantizar que vaya a quedar listo para antes de que termine el gobierno de AMLO.

De hecho, tampoco en el rubro de los programas sociales, que son el supuesto fuerte de López Obrador, se puede hablar de grandes éxitos, sino todo lo contrario; por ejemplo, el programa Sembrando Vida no ha aumentado la producción de alimentos en México y apenas cumplió con el 50 por ciento de sus metas, o los Bancos del Bienestar, que apenas han abierto la mitad de sus sucursales y dejaron de dar créditos debido a la alta tasa de impago que tenían, o bien las universidades Benito Juárez, que tienen 145 planteles mal equipados en donde apenas hay 44 mil estudiantes, es decir, lo mismo que tiene una universidad autónoma promedio en México, pero lo peor es que en todo el país apenas se han titulado 345 personas.

Todos los días, en los discursos de las conferencias mañaneras, el Presidente habla de grandes cambios, sin embargo, los indicadores y datos duros muestran escasos resultados en casi todos los ámbitos, a lo sumo lo que ha cambiado es que hay una mayor cantidad de transferencias directas, es decir, llega más dinero a adultos mayores, madres, jóvenes y campesinos, de manera que hay muchos ciudadanos contentos, pero porque les llega dinero, no porque las acciones del gobierno estén funcionando.

Si acaso donde ha logrado el gobierno de López Obrador algunos resultados ha sido en evitar procesos inflacionarios y en la recuperación del tipo de cambio frente al dólar, sin embargo, esto lo ha hecho siguiendo las recetas de economistas neoclásicos, de estos a los que tanto critica en público, pero sigue sus recetas en privado y también gracias a las decisiones que se toman desde el Banco de México.

Por tal motivo, hablar de una cuarta transformación parece una exageración, porque a juzgar por los resultados de las políticas, obras y acciones del gobierno de AMLO, muy poco ha cambiado y, por el contrario, se han registrado importantes retrocesos en varios rubros de la vida económica, política y social de México.

