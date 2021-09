Los rayos ultravioletas: la paridad legislativa

Por primera vez en la historia del País, la Cámara de Diputados se instaló ayer de manera paritaria: 250 legisladoras, 250 legisladores. Esta conformación igualitaria entre hombres y mujeres para representar la voluntad popular en el ámbito federal es resultado de una doctrina que los jueces electorales, principalmente, han venido construyendo

en la última década.

Es una nueva concepción de la democracia: el derecho a la representación política debe asegurar una integración paritaria a través de diferentes acciones para lograr la paridad de los cargos públicos representativos. Es una obligación constitucional.

Los rayos ultravioletas llegaron. La nueva forma de entender la distribución del poder parte de una idea frontal: los hombres no pueden ni deben tener primacía en el ejercicio del poder. Las mujeres tienen asegurado siempre un lugar paritario.

La paridad no sólo es un nuevo criterio de representación política que, a partir de la reforma constitucional de 2019, obliga a asegurar los derechos políticos de las mujeres. Esta regla también va construyendo una nueva ciudadanía más igualitaria y abre paso a nuevos espacios del ejercicio del poder a minorías en desventaja: los migrantes, los indígenas, las personas con diversidad sexual, etcétera, son identidades históricamente discriminadas que hoy tienen derecho a tener voz y voto en la representación nacional.

Esta sentencia reciente del TEPJF sobre paridad legislativa es histórica, aunque, a mi juicio, no tiene mucha memoria. Es histórica porque fija un precedente que, no obstante las fuertes reticencias machistas, difícilmente tendrá un retroceso en el corto y largo plazo en la manera de integrar el poder público. Los tribunales

del País deberán tratar de asegurar siempre

una composición paritaria en los órganos,

electivos o no.

Si esta ola violeta llegó a nivel federal es porque antes ya había llegado a la esfera estatal. En Coahuila, por ejemplo, fuimos el primer estado con una legislatura paritaria. Incluso, hoy su composición es mayoritariamente femenina. Los precedentes judiciales cuentan e importan. En nuestro estado tenemos tres legislaturas previas perfilando este debate. Hoy el Congreso está en otra discusión: la paridad efectiva.

La actual legislatura de Coahuila, mayoritariamente femenina, plantea ahora situaciones que tarde o temprano las veremos a nivel federal. Por ejemplo, si las mujeres están representadas, su papel no es de papel. Ellas representan a un grupo para tomar decisiones en su nombre, por tanto, tienen derecho a estar sentadas en

los lugares de poder. Los órganos de gobierno legislativos plantean una nueva lucha: la paridad efectiva. Las mujeres deben estar en la composición paritaria de los cargos de las comisiones legislativas, de la junta de gobierno, de la mesa directiva o de la junta de coordinación política. Es lo que ahora veremos en la Cámara de Diputados.

De no garantizarse la paridad efectiva en la toma de decisiones, nuevos juicios llegarán a los tribunales. Las mujeres no llegaron para pasar lista de asistencia, sino para tomar decisiones en los órganos de gobierno a fin de implementar la agenda de sus derechos que dan razón de ser a la democracia paritaria. De lo contrario, resulta insuficiente el cargo si no se ejerce en nombre y a favor de sus legítimos intereses a representar.

Este debate se abrirá. En Coahuila, por ejemplo, hoy tenemos una mesa directiva integrada por mujeres. Pero, además, la integración de las comisiones en el Congreso local no sólo son paritarias, sino mayoritariamente femeninas. Cada legisladora, por lo menos, preside una comisión. Estos serán los nuevos debates.

Sin embargo, la sentencia del TEPJF no tiene memoria. Se les olvidó el método paritario, es decir, la manera en que los jueces deben fijar los pasos para resolver la conformación en condiciones de paridad, sin voluntarismos ni ocurrencias, sino con reglas claras, predecibles y razonables. Esto importa porque el máximo tribunal electoral debió fijar la doctrina que se debe utilizar para que todos tengamos claro cómo se deben resolver las cuestiones paritarias.

RAYOS DE MUJER

La paridad es una obligación constitucional. Más vale entenderlo y acordar las fórmulas paritarias para todos los cargos, electivos o no, de lo contrario las omisiones legislativas pueden dar lugar a que a los jueces se les ocurra definir las condiciones de paridad.

Eso depende de un parlamento, federal y locales, que hoy están penetrados por los rayos ultravioletas que deben configurar una nueva representación política que en forma gradual será más benéfica para la sociedad.

