¿Fofo Márquez tendría otra víctima? Hombre lo acusa de hacerle perder el ojo junto con dos personas más

“Cuando les digo que no están en la lista, veo que intentan brincar por la parte del estacionamiento. Voy a detenerlos y es cuando comienzan los altercados y me agreden. Eran tres personas las que me agredieron” , describió Castillo, detallando cómo fue golpeado con un objeto metálico y luego agredido con piedras.

TE PUEDE INTERESAR: ‘ Si quieren aquí me hinco y que todas las mujeres me pateen’: Estas fueron las declaraciones de Fofo Márquez durante su audiencia

PADRE DE FOFO MÁRQUEZ LLEGÓ A ‘RESCATAR’ A SU HIJO LUEGO DEL ALTERCADO

El exescolta también hizo mención de la intervención de la familia de Márquez para rescatar al influencer y a uno de sus amigos cuando fueron detenidos después del incidente. “El papá del influencer llegó a la escena para rescatar a su hijo”, mencionó Castillo, especulando sobre posibles sobornos para evitar enfrentar las consecuencias legales.

Castillo afirmó que emprendió acciones legales contra uno de los amigos de Márquez y ganó un juicio moral, pero lamentablemente no ha recibido ninguna compensación por los daños sufridos. “No me pagaron, le dieron carpetazo al caso. Se suponía que gané el juicio moral, pero no he recibido nada”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: ‘En México la haces y no te pasa nada’... se viralizan video de Fofo Márquez donde presume que golpeó un policía y que cerró un puente vehicular

VÍCTIMA DE FOFO MÁRQUEZ PERDIÓ UN OJO Y ENFRENTA CONSECUENCIAS EMOCIONALES

Además de las secuelas físicas, como la pérdida de un ojo y otras afectaciones, Castillo destacó las consecuencias emocionales y económicas que ha enfrentado desde el incidente.

En sus palabras, Castillo expresó su deseo de que su caso se vuelva viral y que se haga justicia para que Márquez no quede impune. “Vengo directamente a apoyar a la señora también. Lo que me gustaría es que este tipo de personas no salgan impunes. Tuve la desfortuna de tener un incidente directamente con él”, declaró al inicio.

Rodolfo “Fofo” Márquez enfrenta cargos por tentativa de feminicidio. La próxima audiencia está programada para finales de mayo, mientras las investigaciones continúan y se espera una resolución justa para todas las partes involucradas.