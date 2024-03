El pasado domingo 10 de marzo fue de fiesta para la controversial cantante mexicana Lupita D´Alessio, conocida por muchos como “La Leona Dormida”, ya que cumplió siete décadas de vida.

Luego de haber concluido una muy exitosa gira de conciertos que llevó a cabo tanto en México como en el extranjero en compañía de su hijo Ernesto a lo largo del 2023, la intérprete que alcanzó la cima de la popularidad en los años 70 y 80 con temas como el que le dio a ganar el Festival OTI de 1978 “Como tú” así como posteriores composiciones de la autoría de Lolita de la Colina y Juan Gabriel entre otros, llegó a los 70 años en total plenitud personal, profesional y familiar luego de haber incluso tocado fondo debido a su adicción a las drogas como pudo verse en su exitosa bioserie “Hoy voy a cambiar”, del 2017, producida por Rubén Galindo. Esperamos qur todavía haya Lupita para rato.

Mientras esto ocurría con una legendaria cantante de la música en español, la música norteamericana se cubría de negro el lunes 11 con el fallecimiento a los 74 años de edad del no menos legendario cantante Eric Carmen, quien lueho de iniciarse en el rock como vocalista líder de la banda The Rasberries, y alcanzar junto a ellos el tope de las listas en 1972 con temas como “Go All the Way” y “I Want to Be With You”, se ligó en 1976 en 1976 con su primer gran éxito como solista que fue la balada “All By Myself”, que en el nuevo milenio tuvo su “segundo aire” por incluirse en los créditos iniciales y correspondiente banda sonora de la exitosa comedia romántica “El diario de Britney Jones”, del 2001.

Sin embargo, hablando de cine, fue en los años 80 cuando Carmen tuvo un notable seguimiento en las listas de popularidad con la balada de 1987 “Hungry Eyes” incluida en la banda sonora de la taquillera “Baile caliente”, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, seguida de un nuevo álbum del que se desprende otro éxito consecutivo titulado “Make Me Loose Control”. Carmen estuvo casado en tres ocasiones y fue con su segunda esposa, Susan Brown, con quien se convirtió en padre de dos niños en los años 90. Descanse en paz.

Siguiendo con las malas noticias, quien sorprendió a mediados de la semana primero con la cancelación de cinco conciertos y posteriormente otros dos hasta el momento de escribir estas líneas, fue la cantante de ascendencia puertorriqueña Jennifer López, a quien parece no le beneficiaron ni sus largometrajes musicales ni documentales estrenados en Amazon Prime el mes pasado puesto que al parecer las ventas de boletos no le estaban siendo muy favorables en ciertas plazas como las de la ciudad de Nueva York, propiciando estos rumores primero por no dar la cara y explicar lo sucedido y después por no posponer en todo caso esas presentaciones como lo hacen otros artistas.

Pareciera que, como hace 20 años, cundo estrenó su álbum “This is Me ... Then”, que Ben Affleck no resultó ser su amuleto de la suerte.

