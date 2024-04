Más vale tener los muslos, la vagina, y el piso pélvico bien fuertes; si no, es posible que tu pareja te deje. ¿Será?

“Esta postura puede salvar tu matrimonio.” Parte de un anuncio de pilates de pared o algo así. Y volvemos a las exigencias que nos ponen o nos ponemos las mujeres para ser aceptables para el hombre. Si mis músculos del interior del muslo y mis músculos vaginales y del piso pélvico no son fuertes y firmes, no daré el placer que se espera de mí.

En mi experiencia con los hombres nunca he sentido este tipo de exigencia, ni siquiera una exigencia de estar en forma, con abdomen plano, sin celulitis, ni sin arrugas. Vuelvo a una ocasión en que le dije a un hombre con quien salía que me había tardado por pasar tiempo pensando qué me iba a poner. Él reaccionó preguntando, “¿Para todo esto, ustedes para quién se arreglan, para nosotros o para otras mujeres?” En directo me di cuenta de que las mujeres nos arreglamos para impresionar a otras mujeres, evidentemente bajo la influencia del mercadeo que propone y exige lo que está de moda.

Los hombres no están poniendo tanta atención en estas cosas. Bueno, la mayoría, creo. O será que he tenido una suerte descomunal en encontrar hombres... o que yo tampoco me fijo en cuerpos atléticos y etc.

La satisfacción sexual es un trabajo individual y en pareja. Es verdad que el ejercicio nos hará sentir mejor, más saludables, más fuertes. Y entre mejor nos vemos en nuestros propios ojos, tendremos más confianza, claro que es verdad. Entre mejor nos sentimos, tendremos más confianza. La sexualidad es una parte de la vida, muy importante desde mi punto de vista, pero no depende de la estética. Nos venden muchas ideas que no son las respuestas que buscamos.

Es una buena táctica de ventas, esa de las “amenazas veladas”, y de las “promesas imposibles”, porque si creemos que tenemos que ser lo que la moda del momento dicta para ser aceptables ante los ojos de posibles parejas. Estoy segura de que los hombres son afectados por las expectativas también. Y sí he encontrado a hombres que tienen ideas muy equivocadas de lo que yo, mujer, busco en una relación sexual. El tema da para reflexionar, y dialogar.