México casos de la vida real: La historia detrás de #LibertadParaAlejandra

Hace varias semanas todos los noticieros y páginas de periódicos se inundaron por las colecciones de carros y los millones de millones de pesos de Alejandro Gertz Manero, el fiscal de López Obrador que llegó en septiembre de 2020 a la nueva Fiscalía General de la República. Se esperaba todo de él, por eso tenía carta abierta para hacer de todo.

Hacer de todo. Ese es el caso de Alejandra Cuevas Morán. Una señora de 68 años que al parecer su delito es que su mamá (Laura Morán) sea la suegra de Alfredo del Mazo (gobernador del Estado de México y uno de los actores más importantes del Grupo Atlacomulco, del PRI) y al mismo tiempo la pareja sentimental por más de 50 años del hermano (Federico) de Gertz Manero. Alejandra Cuevas está en el Penal de Santa Martha de Acatitla desde octubre de 2020 acusada del homicidio de Federico.

¿Cómo es esto posible? Sólo en México pasa. Prepárense para una historia de la vida real con aire de “La Rosa de Guadalupe”. Resulta que, a los 94 años, Federico Gertz Manero falleció en septiembre del 2015. Un mes antes de que falleciera, su hermano, hoy el fiscal, fue a su casa a sacarlo con ministeriales porque Laura Morán (mamá de Alejandra Cuevas, que en ese momento tenía 88 años) no lo estaba cuidando. Para ese entonces, Federico ya tenía más de tres meses enfermo y se había contratado personal médico para que le ayudarán con esas tareas, y Alejandra acudía de forma periódica a surtir recetas médicas o lo que se ofreciera, lo que cualquier persona en su sano juicio haría por ayudar a dos personas de más de 85 años que viven solos y están enfermos debido a su edad. Evidentemente, la salud de Federico era muy deteriorada y un mes después internado en el Hospital ABC de la CDMX falleció. Acto seguido, Gertz Manero (el fiscal) demandó a Laura y sus tres hijas por omisión de cuidado como causa de homicidio. Básicamente dijo que lo mataron porque no lo cuidaron.

Vamos por partes. Si sabes que tu hermano tiene 94 años y evidentemente tiene retos en su salud por su edad, ¿esperas que la persona que vive con él que también es muy grande de edad lo cuide? Federico y Laura tenían más de 50 años juntos, ¿apoco acababas de conocer a sus hijas? Nada de esto tiene sentido, porque falta una parte importante de la historia. Se dice que Federico era el prestanombres por excelencia, entonces muchos de sus bienes y cuentas realmente pertenecían a su hermano y ahora que estaba a punto de morir no todo estaba muy claro y eso lo preocupo, y de ahí cambió totalmente la relación de la familia, 50 años después. Aunado a los cambios de los grupos políticos con la llegada de López Obrador al poder y a Del Mazo al Estado de México, buenos amigos, compadres, familias, se alejaban políticamente.

Los hijos de Alejandra Cuevas Morán han hecho un excelente trabajo por atraer la atención mediática y en últimas fechas uno de ellos ya pidió audiencia con el Embajador de México en Estados Unidos al tener la doble nacionalidad uno de ellos, Alonso, y pedir asilo político para su madre. En México las instituciones no se han pronunciado al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda, nadie se quiere meter demasiado a este tema, los actores involucrados lo hacen muy complicado. ¿Qué es lo que está en juego? ¿A qué le tienen miedo más de uno? ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Secretos desde la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿De la Fiscalía General?

No lo sé a ciencia cierta, lo que sí estoy segura es que nada es casualidad y en política menos. Cinco años la acusación (2015-2020) de Laura Morán y sus tres hijas, y sólo tres semanas después de la llegada de Gertz Manero, Alejandra Cuevas Morán (una hija) ya estaba en la cárcel, que es una persona de la tercera edad también (más de 65 años). La presión que tiene la familia política de Gertz Manero es enorme y no es nada más por que sí, las pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué saben ellos que nosotros no?, ¿qué tienen ellos que le pertenece a Gertz Manero?, ¿por qué sigue tan enojado cinco años después? Lo que pasa en México pareciera a veces producto de una buena novela, pero no, es nuestra realidad que sobrepasa a la ficción y al drama. Espero pronto se de resolución #LibertadParaAlejandra.