Esta semana se anunció que la decimoctava edición de la Gira de Documentales “Ambulante” este año viajará a cinco estados de la República Mexicana entre el 29 de agosto y el 8 de octubre próximos.

Si bien este año a diferencia de otros no corresponderá a Coahuila (en esta ocasión las sedes serán la Ciudad de México; Ciudad Juárez; Aguascalientes; Veracruz y Michoacán) como ha sucedido desde que en la edición 2020 por la contingencia sanitaria fue totalmente en línea, esta iniciativa encabezada desde sus inicios por los actores Diego Luna y Gael García Bernal mantendrá su selección en línea que se dará a conocer al acercarse las fechas de su realización, pero mientras esto ocurre en la última semana algunas de las más conocidas plataformas de streaming estrenaron largometrajes documentales que vale la pena para quienes gustan de este género como una buena opción para verse en la comodidad del hogar.

El primero de ellos se estrenó el fin de semana pasado por Apple TV después de ganar el “Hope Award” luego de su estreno mundial en la pasada edición 2023 del Festival South by Southwest y se trata de “Still: Una película de Michael J. Fox” el cual nos acerca al admirado protagonista de la famosa trilogía de “Volver al futuro”, Michael J. Fox desde el momento en que una mañana de 1990, cuando tenía 29 años de edad y estaba en el mejor momento de su carrera fílmica, se enteró que padecía el mal de Parkinson hasta el momento actual, cuando a pesar de todo lo adverso que puede ser el diagnóstico según avanza su edad biológica cobijado por su esposa e hijos mantiene el optimismo en la mayor actividad física que puede y siendo el mejor ejemplo posible para quienes sufren de la misma enfermedad.

“Still: Una película de Michael J. Fox” es dirigida por el cineasta ganador del Oscar al Mejor Largometraje Documental del 2007 por “Una verdad incómoda”, Davis Guggenheim, y así como en aquel dio seguimiento al ex candidato presidencial Al Gore en su campaña para crear conciencia del calentamiento global, aquí nos presenta a un Michael J. Fox literalmente sin filtros como se mantuvo por tantos años por preservar lo más posible una “normal” imagen pública, pero es este retrato intimista y lo relevante de su historia el que nos corrobora no sólo el por qué este trabajo fue premiado en el mencionado festival donde se estrenó, sino la razón por la que hablando de Oscares a Michael se le concedió también ya uno honorario a finales del año pasado por luchar a través de su fundación contra este mal.

En un total contraste, Netflix estrenó a mediados de esta semana el documental “Anna Nicole Smith: Tú no me conoces”, que en su caso bajo la dirección de la cineasta nominada al BAFTA Ursula Macfarlane nos relata el triste ascenso y caída de la modelo y actriz norteamericana Anna Nicole Smith, fallecida en febrero del 2007 por una sobredosis de drogas y quien aunque tenía como modelo a seguir nada menos que al célebre símbolo sexual del cine Marilyn Monroe, tristemente a pesar de tener un desenlace de vida igual de trágico en lo profesional, a pesar de coincidir en haber sido playmate e iniciarse en el cine bajo la dirección de algunos de los mejores cineastas de su tiempo, sus demonios internos la hicieron manejar su fama de una forma tan errónea que no pudo materializar un legado artístico similar.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Twitter: @AlfredoGalindo