Apple TV+ estrena en Sundance ‘STILL: A Michael J. Fox Movie’, documental sobre del actor

Esta nueva producción de Apple TV+ , cuya fecha de estreno en el servicio de “streaming” aún no se sabe, es viaje por la vida del actor estadounidense divido en tres etapas: su niñez y adolescencia hasta incorporarse al ejército , su salto a la televisión y el cine , y su pelea contra el parkinson desde los 29 años .

La sinopsis oficial de “ STILL: A Michael J. Fox Movie ”, define a este documental como un reflejo de “ lo que ocurre cuando un eterno optimista se enfrenta a una enfermedad incurable ”.

El oscarizado cineasta Davis Guggenheim dirigió y produjo “STILL: A Michael J. Fox Movie”, anteriormente estuvo detrás de “He Named Me Malala”.