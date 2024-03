“¿Cómo es posible que los ‘franeleros’ se estén ‘papeando’ de a 50 pesos por coche?” Hmmmm... ¿Cómo es posible que tú y yo veamos mal que una persona gane entre 1000 y 2000 pesos unas tres veces por mes, en las ocasiones en que el estacionamiento se llena? ¿Te estás imaginando que ese señor, que tiene incluso una especie de retraso o tal vez esté dentro del espectro de autismo, está ganando 2000 pesos diarios? No es así. ¿Y si fuera así? ¿Qué haría que eso fuera una injusticia contra la cual tendrías que protestar?

En una misma conversación se abarcaron las traiciones, las envidias, y las injusticias. Escuchaba y pensaba en mis reacciones ante lo que otros me hacen o me dejan de hacer. Si me aceptan. Si me critican. Si me ofenden. Si me dan la espalda. Es verdad que me han pasado cosas desagradables. Siempre he pensado que tal vez me las merecía, o bien que otras personas están en todo su derecho de...pues de lo que sea. Una vez me dijo una compañera, “Hasta tu presencia es ofensiva.” Nunca se me ha olvidado, no por ofendida, sino porque pienso que a veces es verdad, y mientras no creo que sea cierto siempre, puedo entender. Hay personas a quienes prefiero no acercarme. Y no porque me hayan hecho algo necesariamente.

Una de las reacciones más comunes cuando pasan estas cosas es declarar que nos tienen envidia o miedo, que saben que podemos más que ellos, blah, blah, blah. Yo puedo mucho más que muchos otros. Y hay tantas personas que pueden muchísimo más que yo. Y sigo con la incógnita, si es verdad que puedo y sé tanto, ¿por qué no estoy sacando provecho de eso? No creo que sea porque “no me dejan”. ¿Quién soy yo para determinar si es justo o no que alguien gane o deje de ganar? Soy más de la idea de que todos deberíamos ganar mucho, o cuando menos lo satisfactorio. Evidentemente si no deseo pagar un servicio porque se me hace excesivo el cobro, puedo buscar alternativas.

Yo no creo que el mundo me debe nada. Y observo que quienes piensan que sí, viven algo (o muy) amargados. ¿Y yo? Pues, me especializo en quejarme de los quejumbrosos.