Noticias de eclipses programados y la arrogancia que nos aqueja. Viendo astillas en los ojos ajenos

¿Qué creen? Tengo algo muy importante que avisarles. Tenemos programado para todos ustedes un eclipse solar total. Hemos planeado el evento para el día 8 de abril...

Jajajajajajaja...al preguntarle a San Google sobre la fecha del eclipse, me encontré con la frase, “Está programado para el próximo 8 de abril”, ya me conocen. ¿Quiero saber quién se ha tomado el crédito de semejante programación, y también cómo ha sido el manejo de la logística? Y, más aún, ¿por qué no fui incluida en esa hazaña? Ya sé que fue un inocente (léase “pendejo”) mal uso de un término. Y pude haber cometido ese error o peor. Pero me acordé de cómo nos incluimos en los planes y sucesos de la naturaleza, y de Dios. Hace años escribí un poema.

Arrogancia

Limitamos a Dios

desde el alto pedestal

de nuestra arrogancia.

Determinamos posible e imposible,

designamos el bien y el mal

como premios ganados

por méritos

vistos con interés.

Limitamos a Dios

desde el imperfecto

conocimiento científico,

inteligencia cegada

donde el sí y el no,

con títulos académicos,

de pensamientos prisioneros,

en corazones apagados,

se dictan sin dudar.

Limitamos a Dios.

Confesaré que ando muy cínica. Y cuando ando así, juzgo y critico. A quienes compartimos una vez más una publicación de 2021 de Lima, Perú. A quienes tenemos expectativas de que el mundo esté al pendiente de tratarnos de una manera adecuada a nuestras vulnerabilidades. A quienes programamos eclipses. A quienes no podemos ver la viga que traemos en el propio ojo por ver la astilla que trae el vecino. A quienes intentamos resolver nuestra relación de pareja aprendiendo a hablar el lenguaje de amor del otro. A quienes creemos que si somos amables (aunque sea falsamente) los demás deberán ser amables con nosotros.

Soy una buena persona. Pero hay veces que me rebasamos. Mientras más lo pienso, creo que es por mi propio proceso y las situaciones que he creído, a lo largo de la vida, que podría controlar, resolver, determinar. Hasta ahora no he intentado programar un eclipse, pero luego dicen que lo que imaginas lo puedes lograr...¿tal vez solo me falta creerlo?