Jamás, nunca me avergonzaré de llamarme mexicano. No me importará que me llamen sensiblero si digo que todavía ahora, cuando asisto a algún acto oficial y se hacen los honores a la enseña patria, siento la misma veneración por ella que cuando en el gran patio de la Escuela Primaria Anexa a la Normal, en mi natal Saltillo, los lunes por la mañana, ataviados con nuestros uniformes de gala, los niños ...