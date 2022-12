En los días navideños me hago siempre un regalo: veo películas de Navidad. Es una costumbre heredada de mi padre. Tenía él un cinito –así le decíamos al pequeño proyector– en el cual nos pasaba películas de 8 milímetros, en blanco y negro, mudas, desde luego, enviadas por una compañía cuyo nombre no he olvidado: Castle Films.

Entre esas películas había verdaderos tesoros. Estaba el primer film que ...