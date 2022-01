Piensa otra vez

A propósito de la columna “Los infalibles”, en la que tocábamos el tema de que de pronto muchos de nosotros nos creemos infalibles, incapaces de cometer errores y de cómo nuestros líderes políticos muestran esa misma testarudez doblando la apuesta en cada oportunidad en lugar de considerar la posibilidad de corregir parcial o totalmente el rumbo, mi cuñado Eduardo me regaló un libro que prácticamente es un tratado sobre el tema de lo grave que es ese sentimiento o percepción de infalibilidad. “Think Again: The Power of Knowing what You Don’t Know” (Viking, 2021.) es un libro de Adam Grant, uno de los profesores más reconocidos de la escuela de negocios de Wharton, con estudios en Harvard y un doctorado en la Universidad de Michigan. Tan sólo de la primera parte del libro podríamos obtener pistas clave acerca de cómo vernos en el espejo cuando de inteligencia, confianza, capacidad y humildad se trata. Cómo repensar las soluciones que nuestro instinto y nuestra (alta o baja) inteligencia plantean ante un problema.

Volviendo al tema del sentimiento de infalibilidad, en nuestra vida privada o entre los políticos que manejan estados o países y que tienen en sus manos el destino de millones de familias, podríamos afirmar que esa es una epidemia grave que limita el potencial de las personas y las organizaciones. Adam Grant nos entrega un manual para tratar de entender ese círculo vicioso y poder abrir nuestras mentes y las de otras personas, “discutiendo como si estuviéramos en lo correcto, pero escuchando como si estuviéramos equivocados”.

Leer la pura solapa del libro necesariamente tiene que abrir la mente de cualquier persona que se sabe capaz de equivocarse y tendría que plantar las dudas suficientes acerca de si nuestra mente (y estómago) es capaz de reconocer aquello que debe desaprender, aquello que está fundado en ideas equivocadas o incluso viejas. Nos dice la solapa del libro: “La inteligencia es usualmente vista como la habilidad de pensar y aprender, pero en un mundo que cambia tan rápido hay un conjunto distinto de habilidades cognitivas que pudieran ser más importantes: la habilidad para repensar y desaprender. En nuestras vidas diarias, muchos de nosotros preferimos la comodidad de estar convencidos de algo y no la incomodidad de tener dudas. Escuchamos opiniones que nos hacen sentir bien, en lugar de ideas que nos hacen pensar mucho. Vemos los desacuerdos como una amenaza a nuestro ego, en lugar de una oportunidad para aprender. Nos rodeamos de personas que están de acuerdo con nuestras conclusiones, cuando deberíamos gravitar hacia aquellos que reten la forma en que pensamos. Pensamos mucho como predicadores religiosos, defendiendo nuestras creencias sagradas, como fiscales tratando de probar que el otro está equivocado, como políticos en campaña buscando aprobación, pero muy poco como científicos que buscan la verdad. La inteligencia no es la cura e incluso pudiera ser una maldición: ser buenos pensadores nos puede hacer peores a la hora de tener que re-pensar. Entre más brillantes somos, más ciegos podemos ser a ver nuestras propias limitaciones.”

Además de recomendarles este valioso libro, comparto con ustedes un par de ideas que me dejó y que podemos comparar con lo que vemos en México a diario: 1. Tenemos políticos al más alto nivel que efectivamente muestran actuar como predicadores, que no necesitan prueba alguna, que actúan a base de pura fe. Al ser políticos creen que no necesitan entrenamiento o mayor preparación y con frecuencia atacan a quienes están en el lado opuesto. No vemos a nuestros líderes asomando siquiera un milímetro de pensamiento científico; parecen alérgicos a los datos, a la evidencia y a la posibilidad de ser flexibles en sus posturas cuando la evidencia lo pide. 2. Adam Grant cita estudios sobre las personalidades de los presidentes de Estados Unidos que concluyen que “el rasgo que más predice la grandeza de un presidente no es la ambición, si era amigable o maquiavélico, si era bien parecido, chistoso o elegante. La curiosidad intelectual y apertura para aprender tanto sobre biología, filosofía, arquitectura o música que sobre temas de relaciones exteriores o política interior. Interesado en escuchar opiniones nuevas y revisar las viejas. Veían muchas de sus políticas como experimentos y atendían los problemas como científicos”. Tal vez podamos medir a nuestros políticos con esta escala en mente y entender porqué estamos como estamos.

